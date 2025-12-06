NBA／「我留下了痕跡」 布魯克斯首返前東家火箭獻上致敬影片

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯首次回到前東家出戰，火箭也特別撥放致敬影片讓他感到驚喜和感動。 美聯社。
太陽今日作客火箭主場，最終以98比117吞敗。作為今夏重磅交易的一部分，布魯克斯（Dillon Brooks）首次回到前東家出戰，火箭也特別撥放致敬影片，讓他感到驚喜和感動。

「很棒，我沒想到會有這個，我才在這裡兩年，但我留下了痕跡。」布魯克斯表示。

談到與火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）的情誼時，布魯克斯表示兩人理念一致，「我覺得我們有相似的想法。我們都以防守為傲，沒有廢話的那種心態。我認為這是在教練團與球員之間雙向建立起來的。」

「我和尤多卡相處得很好，他是我很好的朋友，我也迫不及待想對上他。」布魯克斯坦言。

布魯克斯指出，自己過去在火箭，就是成為年輕球員的指導者，「他們知道我過去在灰熊做過這樣的事，引導年輕球員朝正確方向成長，我覺得我做得很好。」

「那些微小細節、防守輪轉、紀律，以及你要做出的犧牲……你久了就看得到成果。」布魯克斯進一步表示。

火箭今年休賽季透過交易換來超級球星杜蘭特Kevin Durant）。代價之一便是送出布魯克斯。如今火箭成為西區強權之一，而太陽也在布魯克斯加入後有亮眼表現。

布魯克斯本季在太陽打出生涯表現，至今出賽17場，平均上場31.4分鐘，繳出22.3分、3.2籃板、1.9助攻、1.6抄截的表現，整體投籃命中率達45.9%，三分命中率31%。

對此，布魯克斯也在賽前受訪，感謝太陽教練團信任自己能持球發動攻勢，「感謝太陽教頭奧特（Jordan Ott）信任我能把球掌握在手上。他信任我可以做出攻勢。」

杜蘭特 Dillon Brooks Kevin Durant 灰熊

