NBA／未提前續約仍盼長留尼克 唐斯：比起金錢在家打球更重要

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐斯(中)盼續留尼克。 美聯社
紐約尼克在2024年10月初完成震撼全聯盟的交易，換來明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）。這筆交易成功強化尼克陣容，也讓球隊更接近NBA總冠軍賽，而唐斯如今已成為尼克不可或缺的核心成員之一。

然而，令人意外的是，他並未在今年10月20日的期限前完成續約。依規定，30歲的唐斯當時有資格在現有合約上再延長2年、價值1億5000萬美元。不過，這不代表他計畫離開紐約。談到自己的未來，唐斯再次明確表示希望繼續身披尼克球衣。

「當然要留在這裡，當然要。我能回家、能看到家人，那比金錢更重要。能和球迷在一起、和家人一起在這裡，這意義重大。我希望能把這一切延續下去。」唐思感性地說。

唐斯也透露自己與球團高層關係良好，並將持續保持溝通。「我、羅斯（Leon Rose，尼克總裁）、羅薩斯（Gersson Rosas，籃球營運高級副總裁）和所有人，關係都很好。我現在就能和他們一起吃午餐。我們之間沒問題。」

身為5屆全明星戰將，唐斯將在2026年再次有資格談延長合約，屆時他最高可簽下4年2億6000萬美元。現階段他的合約還剩2年、1億1000萬美元，包含2027-28年賽季價值6100萬的球員選項。

唐斯本季繳出場均21.7分、11.9籃板的成績。儘管防守依舊是外界討論焦點，但他的進攻技巧與多功能性，仍讓他成為尼克建隊核心中最重要的拼圖之一。

