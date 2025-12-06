NBA／痛批快艇處理保羅有失尊重！葛瑞芬：零溝通令人失望
曾與快艇老將「CP3」保羅（Chris Paul）聯手締造「空接之城（Lob City）」的葛瑞芬（Blake Griffin），近日針對快艇無預警將保羅「送回家」一事發聲，直言對快艇「零溝通」的做法感到失望。
葛瑞芬在《Prime Video》NBA賽前節目受訪時表示，快艇處理方式欠缺溝通與尊重，「說真的，我就是感到失望，我想不到其他形容詞。我替保羅感到失望，也對快艇隊感到失望。」
葛瑞芬回憶，保羅於2011年加盟時，他與喬丹（DeAndre Jordan）仍是年輕球員，正式在保羅帶領下，快艇建立起勝利文化與職業態度。
「他讓我們學會在NBA怎麼打球，重視每一場比賽與身體管理，沒有任何細節小到可以忽略。」葛瑞芬表示。
儘管兩人偶爾意見分歧，但葛瑞芬強調因為彼此的尊重讓球隊成為連年競爭者，「保羅是當初來到這裡、建立贏球文化的人，他教導我們認真對待比賽。即使我們有時候意見分歧，也沒拿到總冠軍，但我們重建了球隊的生態。保羅20年來始終如一，他只想著贏球。」葛瑞芬補充道。
葛瑞芬指出，保羅今夏選擇重返快艇，就是希望在此劃下生涯句點，「這原本該是他的時刻、回到洛杉磯快艇最後一搏。卻沒有機會在自己選擇的城市與球隊走到最後，真的令人失望。」
不僅如此，葛瑞芬透露近期持續與保羅聯繫，而整件事最讓他失望的並非「開除」的決定，而是球團內部的溝通失序，「無論是主帥泰隆魯（Tyronn Lue）或老闆鮑默（Steve Ballmer），兩人都不願先與保羅溝通，這才是我最不滿的地方。」
此外，葛瑞芬認為快艇很了解保羅的球風與性格，不應在處理方式上如此混亂，「這些做事方式太像快艇以前曾被嘲笑的樣子，令人失望。」
