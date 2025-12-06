NBA／「給你一節半的纏鬥時間」！雷霆神速打爆獨行俠笑納14連勝

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
亞歷山大連續95場比賽至少20分。 路透社
主場作戰的雷霆只給了獨行俠一節半的纏鬥時間，之後迅速在上半場結束前拉開15分差；進入地獄般的第三節後，雷霆一口氣將雙方差距拉開到30分，又一次提前收工。整個第四節，雷霆讓板凳球員上來收尾，最終便以132比111輕鬆收下14連勝。目前雷霆以22勝1敗持續朝73勝紀錄穩健邁進。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）僅打不到29分鐘就以12投10中包含12罰11中的高效率拿下33分，外加6助攻5籃板；亞歷山大連續95場比賽至少20分，距離打破張伯倫（Wilt Chamberlain）的連續126場紀錄還有31場。

兩大左右臂膀威廉斯（Jalen Williams）獲得15分8籃板5助攻、霍姆葛倫（Chet Holmgren）則是15分8籃板。

雷霆上場的12人「人人有功練」，均有分數進帳，整體投籃命中率高達56.0%，三分球30投12中；值得一提的是，雷霆強大的防守威能迫使戴維斯（Anthony Davis）直到第四節才有分數進帳，一共只得到2分，完全是被宰制。

面對雷霆的強悍防守，戴維斯(中)全場只得到2分。 路透社
