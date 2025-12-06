NBA／約柯奇40分領軍！金塊落後23分驚天逆轉 勇奪客場9連勝

Nikola Jokic 位置 中鋒 得分 24.5 籃板 11.84 助攻 9.8 抄截 1.26

丹佛金塊在亞特蘭大上演驚天逆轉秀，約柯奇（Nikola Jokic）狂轟40分，率隊克服最多23分落後，在下半場扭轉劣勢，以134比133險勝老鷹，收下客場9連勝，同時這也是隊史第3大逆轉勝。

約柯奇上半場手感冰冷，僅13投2中，但下半場回神個人獨拿30分，全場26投13中，另外抓下9籃板、送出8助攻，幫助金塊完成逆襲。

前一場狂轟52分的穆雷（Jamal Murray），此戰貢獻23分12助攻，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也替補拿下17分；強生（Cam Johnson）16分4籃板，三分球9投4中。

THE DEFENSE FROM THE NUGGETS ON THIS FINAL POSSESSION 🔒



Denver gets the win over Atlanta!

老鷹在第一節前15次投籃命中13球，單節送出13次助攻，創下本季單節新高。首節打完取得41比23大幅領先，第二節領先更一度將差距擴大至63比40。

試圖反擊的金塊，在第三節結束仍以94比103落後，但第四節開局打出23比3的猛烈攻勢，期間約柯奇坐在板凳上，穆雷帶隊衝刺，強生更在這波反撲命中3記三分球，金塊第四節前7次三分球全部命中，一口氣逆轉局勢。

陷入兩位數分差落後局面的老鷹，沒有提前放棄，而是不斷衝搶，將差距縮小至一球之遙；老鷹最後一波進攻本有機會投進追平的三分球，但穆雷成功封蓋亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）的出手。隨後球又落入亞歷山大-華克手中，他上籃得手將分差縮小至1分，只剩2秒，但金塊快速發球讓時間耗盡，帶走勝利。

NIKOLA JOKIĆ WITH A STELLAR NIGHT IN THE NUGGETS WIN!



🃏 40 PTS (30 in second half)

🃏 9 REB

🃏 8 AST

打出明星身價的強森（Jalen Johnson），繳出21分、18籃板與生涯新高16助攻的驚人數據，再度寫下大三元。他在半場就累積11分、10籃板、12助攻，成為老鷹隊史在有逐球紀錄時代以來，首位半場完成大三元的球員，只花16分44秒更是約柯奇最快大三元紀錄。

手感火燙的亞歷山大-華克又一次攻下30分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）板凳出發貢獻25分。

金塊在第四節一共命中8記三分球，其中大多數來自板凳火力，追平球隊本季單節三分命中最多紀錄。板凳群合計20投14中，攻下40分，成了另一個逆轉勝關鍵。

JALEN JOHNSON WITH ANOTHER ABSURD STATLINE!



🔥 21 PTS

🔥 18 REB

🔥 16 AST (career-high)



THE FIRST 15-15-15 GAME IN HAWKS HISTORY!