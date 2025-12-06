NBA／首度發聲吐心酸！保羅遭快艇「送回家」仍心有餘悸

快艇老將「CP3」保羅（Chris Paul）因與教練團及管理層出現多次意見不合，遭球隊無預警「送回家」震驚全聯盟。對此，保羅今日首度發聲，坦言到現在仍心有餘悸。

NBA知名記者海恩斯（Chris Haynes）聯繫上保羅後轉述，「我現在就是隨時做好準備，我還在訓練當中。我不知道接下來會怎樣，這一切到現在都還讓我心有餘悸，我還在消化所有事情。但我會做好一切準備。」

此外，《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析保羅的下家，前東家太陽和火箭隊看似合理，但都不是理想目的地。太陽有1個正式球員名單空缺，但團隊薪資已超出豪華稅40萬美元。

馬克斯也指出，若快艇想與保羅分道揚鑣，僅能透過交易，亦等到剩餘底薪夠簽人後才能裁掉保羅，除非快艇在此之前有降低薪資空間的動作，否則保羅仍會被視為快艇正式一員。

保羅本季僅替快艇出戰16場，平均上場時間14.3分鐘為生涯最低，繳出2.9分、1.8籃板與3.3助攻，投籃命中率僅32.1%，三分命中率33.3%，多項數據創下生涯新低。

Reached out to Chris Paul regarding his future. His response to me for @NBAonPrime: “…I’m still scarred by it all. Still processing everything. But I’m staying ready.” pic.twitter.com/mkDmVqwuyo — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 2025年12月6日