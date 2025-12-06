NBA／杜蘭特史上第8人達31000分 與詹姆斯並列第3快
Kevin Durant
杜蘭特（Kevin Durant）在休士頓主場面對前東家太陽，全場17投11中高效率拿下28分8助攻4籃板3抄截，搭配湯普森（Amen Thompson）轟進本季新高31分，火箭在第三節徹底轟垮對手，整場比賽最多一度領先達30分，也讓這場備受矚目的戰役呈現一面倒。
最終，火箭以117比98輕鬆痛宰太陽，收下2連勝。
杜蘭特在這場比賽以一季招牌翻身跳投達成生涯31000分重要里程碑，成為史上第8位達此成績的球星，也是現役球員第2人；有趣的是，上場比賽對國王，杜蘭特僅差4分就能達標，賽後他也懊悔自己沒能多拿幾分。
就因為差了一場比賽，杜蘭特以出賽1141場達成31000分的速度和詹姆斯（LeBron James）並列史上第3快，排在前面的分別是喬丹（Michael Jordan）的1011場和張伯倫（Wilt Chamberlain）的1015場。
杜蘭特接下來的總得分追趕目標將是張伯倫的31419分和諾維茨基（Dirk Nowitzki）的31560分，而排名史上第5是喬丹的32252分，也是杜蘭特追逐的目標。
作為交易籌碼被送到鳳凰城的布魯克斯（Dillon Brooks），此戰得到23分4籃板4助攻，一起被交易到太陽的格林（Jalen Green）則持續因傷缺陣，至於前一場對湖人拉傷右側腹股溝的布克（Devin Booker），將在下周重新評估傷勢。
