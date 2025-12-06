NBA／班凱羅傷癒回歸很興奮 華格納飆32分率魔術險勝熱火

因左腹股溝傷事缺席10場比賽的魔術明星前鋒班凱羅（Paolo Banchero），今天終於在主場對熱火的比賽回歸；賽前他向媒體表達自己感到非常興奮，同時也已經做好比賽準備。

「我真的很興奮。這一周我的感覺狀態很好，」班凱羅表示。「雖然只缺席10場，但感覺好像過了50場。我只是很開心能再次回到場上，能夠跑動、在場上競爭，並且能持續為球隊出戰整個賽季。」

"Paolo Banchero is back"

班凱羅此戰僅打了20分鐘，8投3中得到9分6籃板2助攻，原本上半場落後的魔術，第三節靠著薩格斯（Jalen Suggs）和華格納（Franz Wagner）聯手攻下25分，一口氣超前比分；儘管魔術第四節進攻突然熄火，團隊命中率也跌到3成以下，加上鮑威爾（Norman Powell）與哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）強力追趕，一度出現危機，仍是守下熱火最後的進攻，以106比105驚險獲勝。

在班凱羅缺席期間，魔術取得7勝3敗的成績，今天贏球後，戰績和塞爾蒂克、熱火同為14勝9敗，暫居東區第4。

MAGIC HOLD ON TO WIN IT OVER THE HEAT!



Franz Wagner leads the way with 32 PTS

華格納全場轟下32分5籃板3助攻，薩格斯22分5助攻3籃板。熱火則以鮑威爾的28分為最高，阿德巴約（Bam Adebayo）24分15籃板3助攻2抄截2阻攻。

班凱羅透露自己身體感覺很好，但仍需重新適應比賽節奏。「我相信會需要一些調整，也會有很多腎上腺素湧上來。但雙腿感覺很輕鬆。這跟去年情況不一樣，上季我缺席了30幾場。我做了很多測試、跑動、起跳、灌籃，比賽中所有的動作我都已能無痛完成。」