NBA／僅花不到17分鐘就拿大三元 老鷹強森創史上第二快紀錄
本賽季在球隊一哥楊恩（Trae Young）持續因傷缺陣的情況下，表現大幅進步的前鋒強森（Jalen Johnson），在今天與金塊隊之戰，僅花16分44秒就拿下11分、10籃板、11助攻「大三元」數據，在NBA史上排名第二快，而排名第一的正是今天老鷹隊對手金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）的14分33秒。
老鷹今天在主場迎戰來訪的金塊，上半場就在強森領軍下展現凶猛攻勢，上半場打完老鷹就攻下73分，其中包括首節猛轟41分，而強森今天更在上半場就達成大三元紀錄，成為聯盟史上第8位僅用半場就達到大三元的球員，至於他耗時16分44秒，更是僅次於今天對手約柯奇在2018年所創下的耗時14分33秒聯盟史上最快紀錄。
