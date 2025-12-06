NBA／活塞「小魔獸」身價暴漲！有望鎖定5年1.85億美元大約
根據《ESPN》報導，聯盟消息人士指出，活塞當家中鋒「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）若在明年夏天成為限制自由球員，極有機會獲得一份為期5年、價值約1.85億美元的合約，與火箭先發中鋒森根（Alperen Sengun）在去年簽下的合約相當。
杜倫本季表現亮眼，至今出賽19場，平均上陣29分鐘，繳出19分、11.5籃板、1.9助攻、0.8抄截、0.9火鍋的成績，投籃命中率高達65.7%。
隨著杜倫不斷進化，從生涯早期以「籃下終結者、接應者」為主，進展為能兼顧進攻腳步、內線防守，以及全場防守覆蓋等，逐漸被視為聯盟未來具有頂級身價的中鋒之一。
不過，儘管杜倫已展現潛力，但未來能否穩定維持高水準表現與健康，仍是合約談判成敗的關鍵。先前活塞與其經紀人曾在續約條件上出現顯著分歧，也是雙方未在本季前達成協議之原因。
對活塞而言，若支付如此高額，不僅意味球隊薪資結構將面臨壓力，也將對未來建隊與人員配置產生重大影響。是否以「頂薪」挹注於這名年輕中鋒，將取決於杜倫接下來是否能穩定成長並保持健康。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言