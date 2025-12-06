NBA／活塞「小魔獸」身價暴漲！有望鎖定5年1.85億美元大約

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞當家中鋒「小魔獸」杜倫，極有機會獲得一份5年、1.85億美元的合約。 法新社。
根據《ESPN》報導，聯盟消息人士指出，活塞當家中鋒「小魔獸」杜倫Jalen Duren）若在明年夏天成為限制自由球員，極有機會獲得一份為期5年、價值約1.85億美元的合約，與火箭先發中鋒森根（Alperen Sengun）在去年簽下的合約相當。

杜倫本季表現亮眼，至今出賽19場，平均上陣29分鐘，繳出19分、11.5籃板、1.9助攻、0.8抄截、0.9火鍋的成績，投籃命中率高達65.7%。

隨著杜倫不斷進化，從生涯早期以「籃下終結者、接應者」為主，進展為能兼顧進攻腳步、內線防守，以及全場防守覆蓋等，逐漸被視為聯盟未來具有頂級身價的中鋒之一。

不過，儘管杜倫已展現潛力，但未來能否穩定維持高水準表現與健康，仍是合約談判成敗的關鍵。先前活塞與其經紀人曾在續約條件上出現顯著分歧，也是雙方未在本季前達成協議之原因。

對活塞而言，若支付如此高額，不僅意味球隊薪資結構將面臨壓力，也將對未來建隊與人員配置產生重大影響。是否以「頂薪」挹注於這名年輕中鋒，將取決於杜倫接下來是否能穩定成長並保持健康。

