NBA／放棄競爭個人獎項？ 瑞佛斯盼字母哥腿傷休好休滿

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
字母哥因為右小腿拉傷缺陣，預計將缺席2至4周賽事。 美聯社
字母哥因為右小腿拉傷缺陣，預計將缺席2至4周賽事。 美聯社

公鹿隊當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期因為右小腿拉傷缺陣，預計將缺席2至4周賽事，不過球隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在今天受訪時也直言，不希望安戴托昆波的復出操之過急，言下之意似乎是希望他的復健能夠4周待好、待滿。

安戴托昆波在日前與活塞隊之戰，約於比賽開打3分鐘後，就在一次突破過程中受傷倒地，並在隊友攙扶下回到休息室，而昨天公鹿球團也指出，安戴托昆波將預計缺陣2至4周，但假使安戴托昆波真的休好休滿，卻可能因為出賽數無法達到65場比賽無緣就爭年度個人獎項。

不過公鹿主帥瑞佛斯在今天強調，並不希望安戴托昆波急著回到球場，「我覺得我們應該從小腿傷勢的恢復中記取教訓，確保它能完全康復，所以這可能會需要比我們預期更長的時間，這甚至可能讓安戴托昆波感到沮喪，但我們必須盡力確保一切。」

由於公鹿並未晉級NBA盃8強賽，未來幾周賽程相對輕鬆，接下來3周也僅有7場賽事，不過如果休到4周則可能導致安戴托昆波無緣個人獎項，在昨天核磁共振結果出爐後，瑞佛斯也與安戴托昆波進行交談，並表示對方精神狀態良好，「我們談了很久，在他受傷後，過去總會自己給我們復出日期，但我聽到的總是『我一周後就回來』或是『我會盡快回來』。」

