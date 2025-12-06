NBA／交易後首度重返休士頓 太陽布魯克斯：我只想要贏球

休士頓火箭在今年休賽季完成重量級交易補強，從太陽換來杜蘭特（Kevin Durant）。這筆交易的代價包括送出布魯克斯（Dillon Brooks）與格林（Jalen Green）兩名好手。如今火箭躍居西區頂尖強隊之一，同樣地，太陽也有脫胎換骨的表現。

火箭本季進攻大幅提升，進攻效率為全聯盟第2佳，遠勝上季布魯克斯與格林仍在陣中的時期，當時排名第12。同時在防守端則維持水準，依舊是聯盟前段班。

布魯克斯在鳳凰城也找到全新舞台，打出生涯最佳表現之一。他今天在交易後首次回到休士頓出戰前東家，而他心中只有一件事：贏球。

在太陽對火箭之戰前，布魯克斯談到重返休士頓的感受，他表示：「感覺很好，像回到家一樣。很多人跟我打招呼、很熱情。我已經準備好比賽了。」

當被問到休士頓仍有不少球迷支持他，以及比賽中自己心裡會想什麼，他回答得非常直接：「贏下比賽。我們現在面臨一段艱難的賽程，要為每一場勝利拚到最後一刻。」

至於是否仍對遭火箭交易一事有所牽掛，布魯克斯坦言：「當我回到這裡時，當然會感受到。但這是職業運動的一部分。我現在在鳳凰城，有很棒的球隊、球迷、城市，我們正在這裡改變一些事情。」

布魯克斯本季在太陽展現絕佳效率，他的真實命中率（TS%）是生涯最佳，防守數據同樣亮眼。作為聯盟頂尖外圍防守者，他在太陽擔任的角色還比在火箭時期更貼合他的能力，也更加重要。

從目前表現來看，火箭與布魯克斯分道揚鑣顯然對雙方都是好事。布魯克斯在被灰熊交易後於休士頓度過兩季，如今在太陽成為球隊戰力不可或缺的一環，他也期盼帶領球隊重返季後賽。