NBA／威廉森天賦媲美詹皇？前隊友盛讚後點出「關鍵隱憂」
NBA記者史皮爾斯（Marc J. Spears）近日透露，鵜鶘球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson）的一位前隊友給出極為大膽的評價，認為威廉森擁有「詹皇等級的天賦」。不過，這位前隊友也點出阻礙他突破的最大因素。
史皮爾斯引述這位前隊友的說法指出，「他的天賦大到足以媲美湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James），甚至覺得威廉森有能力變得比詹姆斯更強。」
不過，這位前隊友也點出關鍵差異，「問題在於，他沒有像威廉森那樣熱愛籃球，這才是最大問題。」
史皮爾斯更補充，他詢問該名前隊友若有機會，是否會建議球隊交易得到威廉森，對方也毫不猶豫地表示會執行交易。
儘管威廉森被視為擁有頂級天花板的球星，但傷勢與出勤狀況讓外界對他的長期價值仍存疑慮，聯盟多支球隊在評估交易風險時也更加謹慎。在過去五個賽季裡，威廉森僅兩季出賽超過30場。
威廉森本季至今也僅出賽10場，平均上陣30.9分鐘，繳出22.1分、5.6籃板、4.0助攻與1.6抄截的成績，投籃命中率為 51.0%，多項數據皆為生涯新低。
