NBA／灰狼4連勝仍不滿意？里德暗諷鵜鶘：不能像對手一樣放鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼替補大將里德賽後暗諷鵜鶘，必須避免「打得像對手一樣鬆」。 美聯社。
灰狼今日以125：116逆轉鵜鶘收下4連勝。儘管贏得勝利，替補大將里德（Naz Reid）賽後仍直言球隊近況仍非最佳狀態，甚至語帶暗諷鵜鶘，必須避免「打得像對手一樣放鬆」。

「我們現在並非最好的狀態，沒關係……我們仍拿下最近4場勝利。」里德表示。

里德進一步說道，「我認為有時候，不是要不尊重鵜鶘，但我們會把自己降到對手的層級。這有時候會傷害我們。」

灰狼此役展現均衡團隊實力，全隊命中率達45.7%，更在三分線外繳出38投15中、命中率高達39.5%的亮眼表現；在快攻得分上也以23：16領先，展現出色的轉換進攻效率。

里德本場出賽32分鐘，繳出19分、7籃板、6助攻、2火鍋、1抄截的表現，三分球9投4中，並在比賽最後34秒命中一記三分球，將比分拉開至125：114，徹底澆熄鵜鶘的反撲希望。

灰狼 鵜鶘

