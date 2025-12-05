NBA／灰狼4連勝仍不滿意？里德暗諷鵜鶘：不能像對手一樣放鬆
灰狼今日以125：116逆轉鵜鶘收下4連勝。儘管贏得勝利，替補大將里德（Naz Reid）賽後仍直言球隊近況仍非最佳狀態，甚至語帶暗諷鵜鶘，必須避免「打得像對手一樣放鬆」。
「我們現在並非最好的狀態，沒關係……我們仍拿下最近4場勝利。」里德表示。
里德進一步說道，「我認為有時候，不是要不尊重鵜鶘，但我們會把自己降到對手的層級。這有時候會傷害我們。」
灰狼此役展現均衡團隊實力，全隊命中率達45.7%，更在三分線外繳出38投15中、命中率高達39.5%的亮眼表現；在快攻得分上也以23：16領先，展現出色的轉換進攻效率。
里德本場出賽32分鐘，繳出19分、7籃板、6助攻、2火鍋、1抄截的表現，三分球9投4中，並在比賽最後34秒命中一記三分球，將比分拉開至125：114，徹底澆熄鵜鶘的反撲希望。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言