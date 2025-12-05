聽新聞
NBA／關鍵時刻常被批甩鍋、刷分 詹姆斯：最愚蠢的說法
湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）今天在關鍵時刻把球傳向底角，讓八村壘投進絕殺三分球。湖人帶走勝利的同時，詹皇連續1297場得分上雙神紀錄也終結，詹皇賽後直呼就是做出正確的決定。
詹姆斯上場36分鐘，17投4中只拿8分，上一次得分沒上雙是美國時間2007年1月5日。他受訪時談到傳球而不是自己出手的原因，「我就是做出正確的決定而已，這才是最重要的，不管贏、輸或平手，就是要做出正確的決定。」
過去詹皇常被批評關鍵時刻只會傳「甩鍋球」，或是上一戰大幅落後硬刷10分也被批評。對此詹皇直言，「那種說法一直都是我聽過最愚蠢的說法，什麼正確傳球或正確選擇之類的。」
詹皇強調，「我們的工作就是贏球，我一輩子都是這樣打的，從小就是被這樣教，我在每個層級都靠這種方式贏球，到了這個層級，根本沒理由改變自己。」
