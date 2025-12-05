NBA／再見火鍋前隊友！馬克西賽後暖心回應：我只為他開心

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
馬克西在終場前，封阻前隊友梅爾頓的再見火鍋。 路透。 路透
76人今日在主場上演驚心動魄的收尾，靠著新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）倒數0.9秒的準絕殺上籃，以及馬克西（Tyrese Maxey）在終場前封阻前隊友梅爾頓（De'Anthony Melton）的再見火鍋，最終以99：98險勝勇士。賽後馬克西也表達梅爾頓正面交手的心情。

由於兩人關係密切，馬克西並未在賽後對自己的防守表現誇口，反而給出溫暖回應，「我只為他開心。他昨天才來我們家待了2、3個小時，我們聊生活、聊近況，我看到他笑就覺得很好。」

「但我跟他說，我只會讓他投進一球。」馬克西開玩笑補充。

馬克西與梅爾頓曾於2022–23年賽季至2023–24年賽季一起效力於76人，兩人情誼深厚。在梅爾頓帶領和指導下，馬克西也逐漸成長為今日的明星後衛。

此役是梅爾頓在前十字韌帶傷勢後首度回到賽場，此役上場21分鐘攻下14分、1籃板、3助攻、2抄截。馬克西則轟下全場最高的35分外帶3籃板、2助攻、2抄截、1火鍋，正負值＋7為全隊最高。

馬克西 76人 勇士 Edgecombe Melton

