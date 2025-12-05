NBA／袋棍球巨星成勇士甜蜜負擔 柯爾盼合約轉正：完美替補控衛

快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士「袋棍球巨星」史班瑟(左)。 法新社
勇士「袋棍球巨星」史班瑟(左)。 法新社

勇士隊今天首節只拿10分、最大落後24分。末節換上板凳軍團，「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）單節狂轟12分，投進關鍵三分後發出怒吼，可惜勝利最終仍被76人帶走。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後表態，希望球團將史班瑟的雙向合約轉為正式合約。

史班瑟上一戰就繳出17分6助攻的優異表現，但關鍵時刻柯爾用波傑姆斯基（Brandin Podziemski）替代他，最後遺憾輸給雷霆隊。這一戰柯爾沒有重蹈覆轍，雖最終仍以輸球收場，但史班瑟已經用表現證明自己有資格獲得上場時間，全場拿下16分有12分在末節。

柯爾賽後受訪時談到讓史班瑟留在場上，「前一晚是比較棘手的決定，但今晚情況很明顯。史班瑟表現太不可思議了，他掌控整場比賽，而且他就是那種會做正確決定的球員。」

雙向合約球員只能打50場比賽，史班瑟目前已經打13場。勇士正式球員名單已滿15人，所以若要轉正史班瑟，勢必要裁掉1名球員。柯爾直言，希望能找到方式讓史班瑟獲得正式合約，並明確指出他是柯瑞（Stephen Curry）的完美替補控衛人選。

史班瑟本季場均6.5分2.8助攻2.0籃板，三分命中率42.1%。史班瑟受訪時表示，「我們陣容很深，有很多能打且一次又一次證明自己的球員。我覺得這就是最困難的地方，我一點也不羨慕柯爾的工作。」

勇士 Steve Kerr

