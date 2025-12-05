NBA／騎士再度違規！葛蘭德缺席全美直播 遭重罰780萬新台幣

騎士近期陷入低潮，日前以99：110不敵暴龍後近5戰吞下4敗，戰績也下滑至13勝10敗。更雪上加霜的是，葛蘭德因違反NBA球員出賽政策（Player Participation Policy），騎士再度遭聯盟重罰25萬美元（約新台幣780萬）。

聯盟調查指出，葛蘭德（Darius Garland）在背靠背賽程中具備出賽能力，卻僅亮相11月24日對戰快艇、缺席11月25日交手暴龍的全美直播賽事。根據政策，葛蘭德屬於必須出賽的「明星球員」範疇，騎士因此遭到開罰。

依照聯盟規定，明星球員除非有傷勢，否則不得在全國轉播的比賽中輪休，此外，也不行在同一場比賽中輪休兩位或兩位以上明星球員。

「違規點在於，葛蘭德原本能出賽兩場，但騎士選擇讓他打未轉播的比賽，反而缺席全國轉播比賽。」NBA官方聲明寫道。

該役除葛蘭德外，杭特（De'Andre Hunter）與先發中鋒艾倫（Jarrett Allen）亦未出戰，使騎士陣容大受影響，最終不敵暴龍、讓對手豪取8連勝。

事實上，這已是騎士本季第二次違規。11月13日騎士因同樣理由讓當家球星米契爾（Donovan Mitchell）與莫布里（Evan Mobley）輪休遭罰10萬美元。此役再犯直接加重至25萬美元。

當時主帥亞特金森（Kenny Atkinson）曾為球隊辯護， 「我得優先考量球隊與球員健康。」

葛蘭德因腳趾傷勢影響狀態，至今僅出賽8場，平均上陣27.9分鐘，繳出13.6分、2.8籃板、6.5助攻的成績，整體投籃命中率僅34.7%，三分命中率更跌至34%，多項數據皆創生涯新低，表現明顯不如上季，成為球隊陷入附加賽區的重要原因。

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/LFyahuXB9s — NBA Communications (@NBAPR) 2025年12月4日