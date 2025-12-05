快訊

NBA／格里斯佩爆發成「小惡棍」！布魯克斯：他想要那個綽號

聯合新聞網／ 綜合報導
近期格里斯佩火力全開，「惡棍」布魯克斯也因此替他封上「小惡棍」的稱號。 法新社。
近期格里斯佩火力全開，「惡棍」布魯克斯也因此替他封上「小惡棍」的稱號。 法新社。

本季初令人意外的隊伍之一當屬太陽，目前以13勝9敗暫居西部第七。近期格里斯佩（Collin Gillespie）火力全開，不僅上一戰飆進8記三分球、攻下28分，更在對灰狼之戰完成絕殺。「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）也因此替他封上「小惡棍」的稱號。

太陽當家球星布克Devin Booker）表示，他對此並不意外，「他一直在努力，整個夏天都在訓練。我們早就在公開練球、訓練裡看到他的實力。很高興他能向世界證明他能做到什麼。」

布魯克斯也給予格里斯佩高度肯定，甚至替他取新綽號「Villain Jr.」，沿用自己「反派狄龍（Dillon the Villain）」稱呼的延伸。

「他想要那個綽號。他拚戰、有鬥志。你光看外表可能不會覺得他像籃球員，但這整個夏天他都在練。在訓練營他每天都證明，他值得這個位置。」布魯克斯笑說。

外界原以為太陽在休賽季送出「KD杜蘭特Kevin Durant）後將陷入重建，尤其格林（Jalen Green）本季僅出賽一場，更加劇質疑聲浪。

然而，多名年輕球員陸續跳出，包括「惡棍兄弟」的崛起，讓太陽得以展現超出預期的競爭力。

本季至今，格里斯佩出賽21場，平均上場26.4分鐘，繳出12.7分、3.87籃板、5助攻與1.2抄截的成績，整體命中率達43.9%，三分命中率42.9%。

杜蘭特 布克 Dillon Brooks Kevin Durant 格林 灰狼 Devin Booker Green KD

