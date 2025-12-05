NBA／字母哥右小腿拉傷缺席2至4周 可能無緣年度獎項

公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天在對活塞一戰只打了3分鐘就因傷退場，當時他是在無對抗情況下受傷，一度引發是否遭遇阿基里斯腱傷勢的疑慮，不過球團很快就排除，後續報導指出，他面臨到右小腿拉傷，預計將缺席2至4周時間。

安戴托昆波剛從先前傷勢後歸隊不久，當他在場上時球隊是9勝8敗，缺陣時為1勝5敗，公鹿本季戰力出現極大問題，開季至今僅10勝13敗，排名東區第10，隨著「字母哥」進入傷兵名單，球隊戰績恐怕要面臨極大考驗。

值得注意的是，安戴托昆波在2024年季後賽曾因左小腿拉傷被迫缺席，如今再度遭遇小腿傷勢，讓外界對他的健康狀況更加關注。

另一方面，安戴托昆波倘若必須休兵4周，很可能會讓他因為出賽數不足，失去爭奪年度獎項的資格。聯盟規定，球員單季至少要出賽65場才能具備入為年度獎項的資格。上個賽季，「字母哥」生涯第7次入選年度最佳第一隊

這次「字母哥」受傷時機敏感，正逢《ESPN》報導指出安戴托昆波與公鹿將在未來數周內討論他的長期未來，包括可能涉及交易的選項。