快訊

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／字母哥右小腿拉傷缺席2至4周 可能無緣年度獎項

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安戴托昆波。 美聯社
安戴托昆波。 美聯社

公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天在對活塞一戰只打了3分鐘就因傷退場，當時他是在無對抗情況下受傷，一度引發是否遭遇阿基里斯腱傷勢的疑慮，不過球團很快就排除，後續報導指出，他面臨到右小腿拉傷，預計將缺席2至4周時間。

安戴托昆波剛從先前傷勢後歸隊不久，當他在場上時球隊是9勝8敗，缺陣時為1勝5敗，公鹿本季戰力出現極大問題，開季至今僅10勝13敗，排名東區第10，隨著「字母哥」進入傷兵名單，球隊戰績恐怕要面臨極大考驗。

值得注意的是，安戴托昆波在2024年季後賽曾因左小腿拉傷被迫缺席，如今再度遭遇小腿傷勢，讓外界對他的健康狀況更加關注。

另一方面，安戴托昆波倘若必須休兵4周，很可能會讓他因為出賽數不足，失去爭奪年度獎項的資格。聯盟規定，球員單季至少要出賽65場才能具備入為年度獎項的資格。上個賽季，「字母哥」生涯第7次入選年度最佳第一隊

這次「字母哥」受傷時機敏感，正逢《ESPN》報導指出安戴托昆波與公鹿將在未來數周內討論他的長期未來，包括可能涉及交易的選項。

相關新聞

NBA／洗白！詹姆斯犧牲神紀錄送致勝助攻 八村壘絕殺暴龍

湖人隊今天在唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下作客暴龍隊主場，儘管上半場打完湖人在里夫斯（Austin Rea...

NBA／詹姆斯為勝利斷紀錄 連1297場得分上雙恐成最難破

湖人隊詹姆斯（LeBron James）在今天與暴龍隊之戰，原有機會透過執行絕殺來挑戰延長生涯連續得分上雙場次紀錄，不過...

NBA／連續16季全勤才能打破！詹姆斯上次得分低於兩位數 布朗尼才2歲

前一場對太陽之戰差點中斷連續得分雙位數場次紀錄的詹姆斯（LeBron James），在今天對暴龍的客場比賽再度面臨紀錄保衛戰。拿到8分的他，在湖人最後一擊中沒有選擇出手，反而是把球交給了底線的八村壘，

NBA／埃奇庫姆準絕殺、馬克西再見火鍋 76人拒絕遭勇士逆轉

勇士隊今天在雙巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）缺陣的情況下迎戰76人隊，沒想到...

NBA／湖人沒詹皇反而更強？名記：詹姆斯面臨生涯最大挑戰

儘管湖人開季至今打出16勝5敗戰績，暫居西區第二，《ESPN》記者溫霍斯特卻（Brian Windhorst）指出，月底將滿41歲的湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James），正處於生涯中最不熟悉的

NBA／保羅遭快艇無情丟棄 魔獸喊話「一起去台灣打球」

「控衛之神」保羅（Chris Paul）被快艇隊放棄震驚全聯盟，曾加入台灣職籃的名人堂中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）建議保羅來台獻技。 保羅生涯12度入選明星賽、11次年度最佳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。