NBA／這終究是門生意！保羅遭快艇開除 安東尼建議「放下自我」

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅(中)突然被快艇「要求回家」，好友安東尼(左)認為這對他將是人生重大轉折。 美聯社
快艇老將「CP3保羅Chris Paul）準備客場之旅時，在凌晨被球隊「送回家」震驚全聯盟。「香蕉船兄弟」的好友「甜瓜安東尼Carmelo Anthony）在《7 PM in Brooklyn》節目上談到此事，認為這對保羅而言將是人生重大轉折，更直言這會是「自尊上的打擊」。

事實上，安東尼過去也曾經歷多次爭議交易，甚至度過長時間無球可打的低潮，因此對保羅現況十分感同身受，「這會是自尊的打擊，你不會想以這種方式離開，那真的很難堪。」

安東尼分享，退役後能陪伴孩子、遠離比賽壓力，反讓他找到生活中新的力量，「會讓你保持堅強的，是你的孩子。你會開始意識到壓力越來越少。」

「我不用再煩惱訓練、競爭，或別人怎麼看你。因為我能透過兒子繼續感受籃球。」安東尼強調。

此外，安東尼也提醒所有球員必須接受一點， 「我們沒辦法打這行一輩子。當我們放下驕傲與自我，就會明白，這終究是門生意。」

