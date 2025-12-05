快訊

NBA／連續16季全勤才能打破！詹姆斯上次得分低於兩位數 布朗尼才2歲

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯中斷偉大紀錄。 路透社
詹姆斯中斷偉大紀錄。 路透社

前一場對太陽之戰差點中斷連續得分雙位數場次紀錄的詹姆斯（LeBron James），在今天對暴龍的客場比賽再度面臨紀錄保衛戰。拿到8分的他，在湖人最後一擊中沒有選擇出手，反而是把球交給了底線的八村壘，命中絕殺三分彈。

這一球命中確定湖人不會進入延長賽，也象徵著詹姆斯連續1297場得分雙位數的紀錄正式終結。儘管偉大紀錄中斷，但這樣的結束方式似乎也突顯詹姆斯一貫以來尋找全場最佳出手機會的風格。

距離前一次詹姆斯得分未上雙的時間，已經要追溯到2007年1月5日對公鹿的比賽，當時他上場43分鐘，13投3中僅拿到8分。在那之後，詹姆斯踏上了連續1297場得分雙位數的紀錄之旅。

在他上一次得分低於雙位數時，詹姆斯的大兒子布朗尼（Bronny James）年僅2歲，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）才3歲大，而獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）也才剛出生不到2星期。

聯盟原先連續得分兩位數的紀錄是由「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）所保持，從1986年3月23日延續到2001年12月28日，期間包含兩度退休。原本這項紀錄被視為NBA一大障礙，然而長時間都保持高度戰力的詹姆斯最終還是突破，並且將紀錄推升到一個基本上無法打破的境界。

想要打破詹姆斯連續1297場得分雙位數紀錄，就算每年保持82場全勤，也要足足打滿至少16個賽季。而現實情況是，有超過99%的球員是打不到12年，更遑論要16年全勤，同時還得場場至少拿到10分。

倘若以聯盟評斷個人獎項的70%出勤率標準來看，每季也要打到57.4場，等於要打到23個賽季，而放眼歷史，至今只有一個人可以邁向第23個賽季，正好就是即將滿41歲的「詹皇」。

