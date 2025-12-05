NBA／僅差4分達31000分里程碑！KD嘆：今晚就該達成的

快訊

台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特僅差4分就能成為NBA歷史上第8位生涯達成31,000分的球員。 美聯社。
火箭前日以121：95大勝國王，其中火箭球星「KD杜蘭特（Kevin Durant）全場攻下24分、8助攻、0失誤，僅差4分就能成為NBA歷史上第8位生涯達成31,000分的球員。對此，他也在賽後苦笑回應記者，「X的，我本來今晚就能達成的。」

杜蘭特承認，這項里程碑對他仍然非常重要，「當然重要，見鬼了。能接近那種只有少數傳奇能達成的成就，真的太瘋狂了。」

事實上，杜蘭特全場出手16次，三分球出手僅佔4次，將重點擺在高命中率的禁區攻勢，「禁區都打開了，幹嘛亂投三分？」杜蘭特解釋道。

此外，杜蘭特也提到過往與現有隊友對他生涯的影響，特別點名「水行俠」亞當斯（Steven Adams）與奧柯吉（Josh Okogie）的貢獻，「每次達成里程碑，我都會想到我的隊友與旅程。很多人投入在我的人生與職業生涯裡，我欠他們很多。」

隨著這項程碑即將到來，杜蘭特不僅正在追逐歷史，同時帶領火箭打造屬於自己的贏球方式。火箭開季至今打出14勝5敗、暫居西區第三的戰績。

