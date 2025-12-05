NBA／洗白！詹姆斯犧牲神紀錄送致勝助攻 八村壘絕殺暴龍

LeBron James 位置 前鋒 得分 28.9 籃板 8.31 助攻 6.8 抄截 0.91

湖人隊今天在唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下作客暴龍隊主場，儘管上半場打完湖人在里夫斯（Austin Reaves）領軍下還取得領先，但暴龍卻在第四節成功逆轉戰局，比賽最後1秒詹姆斯（LeBron James）原有機會執行絕殺，來保住個人連續得分上雙場次紀錄，不過他選擇將球送給在底角的八村壘，由八村壘投進絕殺三分球，最終湖人就以123：120擊敗暴龍。

湖人唐西奇近期因為家中二寶即將誕生，以個人因素為由缺席了今天與暴龍之戰，不過在今天湖人作客的賽事中，里夫斯卻一肩扛起了球隊進攻重擔，他在上半場就攻下14分帶領湖人取得領先，第三節更在暴龍發動反撲時，個人單節狂轟22分，讓湖人帶著2分領先進入第4節。

而今天另外一大關注焦點，則落在前一場比賽攻下10分的詹姆斯，他雖勉強將個人生涯連續得分上雙場次紀錄推向1297場，但也落下「刷分」的罵名，而今天詹姆斯今天在前三節打完也僅攻下6分，但在第四節最後1分46秒於人縫中上籃得分，幫助湖人追平比數。

下一波進攻詹姆斯嘗試單打巴恩斯（Scottie Barnes），卻在後仰跳投時遭到對手賞了一記麻辣鍋，兩隊接下來也由英格倫（Brandon Ingram）和里夫斯各得2分，依舊維持平手局面。

而比賽倒數階段，詹姆斯在中圈拿球後突破，在面對對手防守的情況下雖然仍有機會執行絕殺，但他卻將球送給在底角空檔的八村壘，由八村壘投進絕殺三分球，最終湖人也以3分差距險勝，但送出關鍵助攻的詹姆斯得分也因此停留在8分，得分上雙場次也中斷在1297場。

"He always thinks about making the right play."



湖人今天以里夫斯攻下44分並送出11助攻表現最佳，八村壘12分，至於詹姆斯則是拿下8分、11助攻，而他前一次得分未上雙已須追溯到2007年的1月5日，當時今年聯盟選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）才剛出生15天。