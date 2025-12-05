NBA／「GOAT」怎麼選？韋德直言：我不想貶低詹姆斯的偉大

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
韋德談到「籃球之神」喬丹與前隊友詹姆斯之間的「史上最偉大球員」爭論。 路透。
熱火傳奇球星韋德Dwyane Wade）生涯榮譽無庸置疑。近期他也在《Wy Network》Podcast節目中談到，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與前隊友詹姆斯（LeBron James）之間的「史上最偉大球員」爭論。

「我對我心中的GOAT喬丹）如何面對失敗的了解，僅來自紀錄片……但對詹姆斯，我了解他的所有優點與弱點。」韋德特別指出他對兩人的認識層面有所不同。

韋德進一步表示，誰是GOAT的爭論對詹姆斯並不公平，「既然他幫助我拿下兩座總冠軍，我不想貶低他的偉大。」

事實上，身為芝加哥長大的孩子、又曾與詹姆斯並肩作戰的韋德，也曾表示，若不是自己生涯後期飽受傷勢困擾，他有機會達到類似喬丹的高度。

此外，韋德也分享心目中前五名偉大的球星名單，其中包括，喬丹、詹姆斯、已故球星布萊恩（Kobe Bryant）、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）與「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

