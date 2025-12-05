NBA／唐西奇請假返回斯洛維尼亞 迎接二女兒出生
洛杉磯湖人本季能以15勝5敗強勢開局，當家球星唐西奇（Luka Doncic）可說功不可沒。他目前以場均35.3分高居聯盟第一，有望生涯第2次拿下得分王，不過在今天湖人客場3連戰首場對暴龍的比賽，他卻宣布缺席，原因是他將迎接人生另一件大事。
報導指出，在對暴龍的賽前，唐西奇因個人因素返回斯洛維尼亞，原因他和妻子安娜瑪莉亞（Anamaria Goltes）的第2個女兒出生。不久之前他們才剛慶祝大女兒的2歲生日。
目前尚未知唐西奇將何時歸隊，除了缺席對暴龍一戰，接下來能否出席對塞爾蒂克的客場比賽也存在疑問。。
對湖人來說，少了唐西奇雖然是一大損失，但還不至於無解狀態，本季在4場沒有他的比賽中，湖人拿下3勝，主要歸功於里夫斯（Austin Reaves）的驚人爆發。他在3場無唐西奇的比賽中平均轟下40分、10助攻。
