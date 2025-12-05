快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

NBA／唐西奇請假返回斯洛維尼亞 迎接二女兒出生

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇。 路透社
唐西奇。 路透社

洛杉磯湖人本季能以15勝5敗強勢開局，當家球星唐西奇（Luka Doncic）可說功不可沒。他目前以場均35.3分高居聯盟第一，有望生涯第2次拿下得分王，不過在今天湖人客場3連戰首場對暴龍的比賽，他卻宣布缺席，原因是他將迎接人生另一件大事。

報導指出，在對暴龍的賽前，唐西奇因個人因素返回斯洛維尼亞，原因他和妻子安娜瑪莉亞（Anamaria Goltes）的第2個女兒出生。不久之前他們才剛慶祝大女兒的2歲生日。

目前尚未知唐西奇將何時歸隊，除了缺席對暴龍一戰，接下來能否出席對塞爾蒂克的客場比賽也存在疑問。。

對湖人來說，少了唐西奇雖然是一大損失，但還不至於無解狀態，本季在4場沒有他的比賽中，湖人拿下3勝，主要歸功於里夫斯（Austin Reaves）的驚人爆發。他在3場無唐西奇的比賽中平均轟下40分、10助攻。

相關新聞

NBA／洗白！詹姆斯犧牲神紀錄送致勝助攻 八村壘絕殺暴龍

湖人隊今天在唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下作客暴龍隊主場，儘管上半場打完湖人在里夫斯（Austin Rea...

NBA／埃奇庫姆準絕殺、馬克西再見火鍋 76人拒絕遭勇士逆轉

勇士隊今天在雙巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）缺陣的情況下迎戰76人隊，沒想到...

NBA／湖人沒詹皇反而更強？名記：詹姆斯面臨生涯最大挑戰

儘管湖人開季至今打出16勝5敗戰績，暫居西區第二，《ESPN》記者溫霍斯特卻（Brian Windhorst）指出，月底將滿41歲的湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James），正處於生涯中最不熟悉的

NBA／保羅遭快艇無情丟棄 魔獸喊話「一起去台灣打球」

「控衛之神」保羅（Chris Paul）被快艇隊放棄震驚全聯盟，曾加入台灣職籃的名人堂中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）建議保羅來台獻技。 保羅生涯12度入選明星賽、11次年度最佳

NBA／傳鵜鶘聽取威廉森交易 湖人和勇士有意防守大鎖瓊斯

「胖虎」威廉森（Zion Williamson）又因傷至少缺陣3周，傳鵜鶘隊已開放交易報價，但其他隊比較有興趣防守大鎖瓊斯（Herb Jones）。 鵜鶘自2019年以狀元籤選中威廉森後，就一直

NBA／詹姆斯為勝利斷送紀錄 連1297場得分上雙恐成最難破紀錄

湖人隊詹姆斯（LeBron James）在今天與暴龍隊之戰，原有機會透過執行絕殺來挑戰延長生涯連續得分上雙場次紀錄，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。