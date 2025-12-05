NBA／埃奇庫姆準絕殺、馬克西再見火鍋 76人拒絕遭勇士逆轉

快訊


聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬克西再見火鍋率76人驚滔駭浪中險勝勇士。 美聯社
馬克西再見火鍋率76人驚滔駭浪中險勝勇士。 美聯社

勇士隊今天在雙巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）缺陣的情況下迎戰76人隊，沒想到明星前鋒格林（Draymond Green）又在第二節扭傷右腳踝退場，讓勇士本場比賽一度落後達到24分，儘管第四節勇士一度逆轉戰局，但76人靠著埃奇庫姆（VJ Edgecombe）倒數0.9秒的準絕殺上籃，以及馬克西（Tyrese Maxey）的再見火鍋，最終76人就以99：98險勝勇士。

勇士近期再度爆發傷病潮，在球隊一哥柯瑞因為股四頭肌挫傷至少缺席3場賽事後，巴特勒也發生膝蓋受傷的狀況，團隊戰力大打折扣，而三巨頭中僅存的格林又在今天與76人之戰的第二節，於一次爭搶籃板的過程中右腳扭傷傷勢加劇。

而勇士在損兵折將的情況下，今天也打出難堪開局，在首節僅攻下10分，創下柯爾（Steve Kerr）執教以來的單節最低得分紀錄，首節打完已經落後76人高達20分。

在格林於第二節傷退後，勇士上半場打完雖然還是以22分差距落後，但易籃後卻展開猛烈反撲，先是在第三節單節猛轟32分，又趁著76人在第四節攻勢無預警斷電，在該節前9分半鐘拉出一波27：12的攻勢逆轉戰局。

不過比賽最後階段，勇士卻多次發生邊線球發不出去的狀況，還在倒數8.2秒發生發球失誤讓埃奇庫姆抄截後發動反擊，儘管梅爾頓（De'Anthony Melton）先是封阻了馬克西的出手，但埃奇庫姆抓下進攻籃板後於比賽最後0.9秒完成準絕殺上籃，而勇士原有機會在比賽結束前靠著梅爾頓上籃反絕殺，但卻遭到馬克西回敬再見火鍋，最終76人就以1分差距險勝，賞給勇士近8場比賽第6敗。

76人今天以馬克西攻下35分表現最佳，投進準絕殺的埃奇庫姆則有10分、5助攻，球隊一哥安比德（Joel Embiid）則是僅出賽25分鐘攻下12分；至於勇士今天雖然有5人得分上雙，但其中4人來自板凳，又以史班瑟（Pat Spencer）攻下16分最佳，至於梅爾頓與希爾德（Buddy Hield）皆有14分進帳。

勇士 76人 Stephen Curry Joel Embiid Jimmy Butler Draymond Green

NBA／洗白！詹姆斯犧牲神紀錄送致勝助攻 八村壘絕殺暴龍

湖人隊今天在唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下作客暴龍隊主場，儘管上半場打完湖人在里夫斯（Austin Rea...

NBA／湖人沒詹皇反而更強？名記：詹姆斯面臨生涯最大挑戰

儘管湖人開季至今打出16勝5敗戰績，暫居西區第二，《ESPN》記者溫霍斯特卻（Brian Windhorst）指出，月底將滿41歲的湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James），正處於生涯中最不熟悉的

NBA／保羅遭快艇無情丟棄 魔獸喊話「一起去台灣打球」

「控衛之神」保羅（Chris Paul）被快艇隊放棄震驚全聯盟，曾加入台灣職籃的名人堂中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）建議保羅來台獻技。 保羅生涯12度入選明星賽、11次年度最佳

NBA／傳鵜鶘聽取威廉森交易 湖人和勇士有意防守大鎖瓊斯

「胖虎」威廉森（Zion Williamson）又因傷至少缺陣3周，傳鵜鶘隊已開放交易報價，但其他隊比較有興趣防守大鎖瓊斯（Herb Jones）。 鵜鶘自2019年以狀元籤選中威廉森後，就一直

NBA／詹姆斯為勝利斷送紀錄 連1297場得分上雙恐成最難破紀錄

湖人隊詹姆斯（LeBron James）在今天與暴龍隊之戰，原有機會透過執行絕殺來挑戰延長生涯連續得分上雙場次紀錄，不過...

