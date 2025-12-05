NBA／傳鵜鶘聽取威廉森交易 湖人和勇士有意防守大鎖瓊斯

「胖虎」威廉森（Zion Williamson）又因傷至少缺陣3周，傳鵜鶘隊已開放交易報價，但其他隊比較有興趣防守大鎖瓊斯（Herb Jones）。

鵜鶘自2019年以狀元籤選中威廉森後，就一直圍繞他建隊，但威廉森傷病不斷，使鵜鶘戰績始終不理想。今年更是慘不忍睹，開季3勝19敗，且明年首輪選秀權已在老鷹隊掌握之中，處境可說是相當艱難。

據美媒ClutchPoints報導，球隊內外要求鵜鶘與威廉森分手的聲音越來越大，只要有合理交易報價，鵜鶘可能就會點頭。然而要完成交易，鵜鶘恐怕要把搶手的角色球員一起打包，讓交易更具吸引力。

交易籌碼包含防守大鎖瓊斯、中鋒米西（Yves Missi）和「神偷」阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）。其中瓊斯一直是聯盟最受歡迎的側翼，鵜鶘多次拒絕交易報價，湖人與勇士等多支西區強隊，正積極探索取得瓊斯的方式。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）和勇士柯爾（Steve Kerr）都曾高度讚賞這名頂級綠葉。

鵜鶘主力前鋒墨菲（Trey Murphy III） 的交易價值依舊仍然很高，目前談判的起點都包含多枚首輪籤、一個老將合約及一位具潛力的年輕球員。最近活塞、籃網、尼克與老鷹等隊的球探頻繁出現在鵜鶘比賽現場，全聯盟預期鵜鶘即將進入賣家模式。