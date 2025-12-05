NBA／湖人沒詹皇反而更強？名記：詹姆斯面臨生涯最大挑戰

儘管湖人開季至今打出16勝5敗戰績，暫居西區第二，《ESPN》記者溫霍斯特卻（Brian Windhorst）指出，月底將滿41歲的湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James），正處於生涯中最不熟悉的角色轉變，甚至直言湖人在他缺陣時「表現更好」。

溫霍斯特在《Dan Patrick Show》節目中分析詹姆斯本季面臨的挑戰，「當唐西奇（Luka Doncic）加入，再加上詹姆斯受傷…這是兩件我們完全沒看過的事。我們從未看過詹姆斯不是球隊的主要角色，也從未看過他在休賽期因傷勢受影響。」

「湖人在他缺陣時打得非常好，這絕對前所未見。」溫霍斯特強調，即便僅有其中一項因素已屬罕見，現在這些情況同時發生，讓詹姆斯處於生涯未曾探索的領域。

溫德霍斯特接著表示， 「他正站不曾涉入過的『深水區』裡。他很久沒有遇到一個自己不僅沒掌握、甚至不熟悉的處境了。這確實有點尷尬，也看得出他的年紀。」

湖人本季陣容重組，加上唐西奇及里夫斯（Austin Reaves）火力全開，兩人分別以場均35.3分與28.1分，排名聯盟第一與第九，使詹姆斯成為球隊第三得分選擇。

此外，詹姆斯因坐骨神經疼痛延後開季，多項數據更是跌至生涯新低。詹姆斯至今出賽5場，平均上陣32.3分鐘，繳出15.2分、7.2助攻、4籃板的成績，投籃命中率46%、三分命中率31.8%。

不僅如此，詹姆斯在周二以108：125不敵太陽一戰中飽受批評。當時湖人末節已落後多達25分，但詹姆斯仍堅持將個人得分湊滿10分後才甘願退場。雖然此舉讓他將「生涯連續得分上雙」的紀錄延續至1297場，但全場出賽逾30分鐘，僅繳出10投3中、0籃板、3助攻與3失誤的低迷數據。

不過詹姆斯今天很快「洗白」，今天對暴龍之戰，在握有最後一擊機會下，只要投進就能延續紀錄並率隊贏球，但他卻選擇傳給空檔更大的八村壘，而他也沒辜負詹皇，在底角投進絕殺三分，助湖人以123：120驚險擊敗暴龍。

"He always thinks about making the right play."



LeBron James, sitting one shot away from extending his NBA-record 1,297-game double-digit scoring streak, found Rui Hachimura in the corner for the Lakers win! https://t.co/dTJi6qWKeg pic.twitter.com/FZagYCaPq1 — NBA (@NBA) 2025年12月5日