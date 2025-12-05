NBA／保羅遭快艇無情丟棄 魔獸喊話「一起去台灣打球」

「控衛之神」保羅（Chris Paul）被快艇隊放棄震驚全聯盟，曾加入台灣職籃的名人堂中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）建議保羅來台獻技。

保羅生涯12度入選明星賽、11次年度最佳陣容、9次年度防守陣容、5屆助攻王、6屆抄截王，可說是穩進名人堂，歷史地位高於霍華德。生涯最後一季卻被快艇無情開除，許多退役球星都出面替他報不平，包含曾來台打球的 「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）和霍華德。

霍華德更是在社群平台發文建議保羅，「保羅我們乾脆現在就來實現這件事，你也看到他們是怎麼對我們的，我們都40幾歲了，一起去海外打球。想看到我把CP3帶來台灣嗎？ 留言告訴我。」他也貼出自己和保羅在美國男籃聯手的精華影片。

事實上這不是霍華德第一次邀保羅來台打球，多年前保羅與太陽隊合約到期時，霍華德就曾邀請他來台灣打球。