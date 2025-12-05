聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／保羅遭快艇無情丟棄 魔獸喊話「一起去台灣打球」
「控衛之神」保羅（Chris Paul）被快艇隊放棄震驚全聯盟，曾加入台灣職籃的名人堂中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）建議保羅來台獻技。
保羅生涯12度入選明星賽、11次年度最佳陣容、9次年度防守陣容、5屆助攻王、6屆抄截王，可說是穩進名人堂，歷史地位高於霍華德。生涯最後一季卻被快艇無情開除，許多退役球星都出面替他報不平，包含曾來台打球的 「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）和霍華德。
霍華德更是在社群平台發文建議保羅，「保羅我們乾脆現在就來實現這件事，你也看到他們是怎麼對我們的，我們都40幾歲了，一起去海外打球。想看到我把CP3帶來台灣嗎？ 留言告訴我。」他也貼出自己和保羅在美國男籃聯手的精華影片。
事實上這不是霍華德第一次邀保羅來台打球，多年前保羅與太陽隊合約到期時，霍華德就曾邀請他來台灣打球。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言