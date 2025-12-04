快訊

NBA／高效率轟52分 穆雷曝秘訣：享受樂趣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
金塊隊穆雷。 路透
金塊隊穆雷。 路透

金塊隊今天出戰溜馬隊，明星後衛穆雷（Jamal Murray）賽前還是出賽成疑狀態，但前一場扭到右腳踝的他不但先發上陣，還以三分球11投10中的超高命中率轟下本季新高52分，助隊以135：120擊打下客場勝利。

穆雷9成1的外線命中率追平NBA單場至少10次出手的單場三分球最高紀錄，他說：「就是持續出手，你已經打那麼久了，沒必要簡化，就是打，享受樂趣，打，享受樂趣。」

狀況極佳的穆雷甚至在比賽進行中為球迷簽名，NBA主席席佛也在場見證近年來最高效率的50分飆分秀。穆雷隊友布朗（Bruce Brown）則是說，穆雷的投籃表現讓自己工作更簡單，「就是把球給他，然後讓開，到底角去。如果他需要我，我會是空檔，但我會立刻把球回傳，讓他去打。」

金塊本季已經有葛登（Aaron Gordon）單場50分、約柯奇（Nikola Jokic）55分演出，穆雷也加入轟破50分行列，他認為是球隊的房守帶動了進攻，且團隊都很無私，不斷流動、分享球，今天他也有4助攻、6籃板，只出現1失誤。

談到前一場的傷勢，穆雷也說自己感覺狀況很好，「今天進入比賽前我們做了很多治療，感覺很好，或許第一節尾聲有點痠痛，但這些都在我能控制的範圍內。」

NBA／太陽主力熄火靠威廉斯打爆國王禁區 將與雷霆爭分組第1

