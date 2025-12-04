聽新聞
NBA／快艇簽下24歲控衛丹尼斯 美媒分析湖人有機會簽保羅
快艇隊在美國時間凌晨2點多裁掉保羅（Chris Paul）震驚全聯盟，據《The Athletic》記者穆雷（Law Murray）的消息，他們將裁掉雙向合約前鋒特爾福特（Jahmyl Telfort），給24歲控衛丹尼斯（RayJ Dennis）雙向合約，增添後場深度。
丹尼斯是2024年落選新秀，上季效力溜馬隊，出賽11場平均只打6.4分鐘。今年為溜馬出戰13場比賽，平均上場12.9分鐘，能得到4.9分2.0助攻，三分命中率31.6%。
NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析保羅的下家，前東家太陽和火箭隊看似合理，但都不是理想目的地。太陽有1個正式球員名單空缺，但團隊薪資已超出豪華稅40萬美元。
根據規定，火箭要等1月初才能簽第15人，儘管先發控衛范弗利特（Fred VanVleet）整季報銷，但火箭目前是聯盟進攻效率第一的球隊。
湖人目前有一個名單空缺，補強可能在下個月成為選項，但根據規定，必須等到1月19日才被允許簽下第15人。
除了這3隊外，老鷹、塞爾蒂克、騎士、金塊、熱火、灰狼、尼克、魔術、76人、暴龍也有一個空缺，但只有老鷹不受稅線影響。
