NBA／尼克替補中鋒拿零分還犯滿 卻獲總教練和唐斯稱讚

尼克隊今天以119：104擊敗黃蜂隊，只打13分鐘就犯滿畢業的替補中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）獲得教練布朗（Mike Brown）稱讚，儘管這位德籍中鋒的得分和防守籃板都掛零。

胡克波提只有抓下2個進攻籃板，但賞給黃蜂主將小鮑爾（LaMelo Ball）和克努佩爾（Kon Knueppel）火鍋，禁區端的貢獻獲布朗點名讚美。

布朗提到，不確定過去有沒有類似狀況，但這場比賽防守端的重要成員就是胡克波提，布朗說：「他沒得分，沒抓到防守籃板還犯滿，很有趣。話雖如此，他影響很大，送出幾個阻攻、搶到幾個50、50的球。他還有幾次縱身躍起，改變對手在內線的投籃。」

今天攻下35分、18籃板的唐斯（Karl-Anthony Towns）也提到胡克波提，他感謝隊友沒有浪費每一秒的機會。

「他利用了每一次的犯規，我很感謝。」唐斯形容胡克波提是名特別的球員，總是做好準備，總是投入比賽，「今晚我們很需要他，如果沒他做出的貢獻，我認為我們贏不下這場比賽。」

身為聯盟「二年級生」，胡克波提本季曾先發2場，12場出賽場均也只有2.2籃板和0.8分，但布朗和唐斯的反應可證明，有些貢獻並非數據能顯現。

