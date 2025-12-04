NBA／「保羅黑粉」卡森斯都看不下去 痛批快艇總管是自大狂

「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）過去多次表達有多討厭「控衛之神」保羅（Chris Paul），不過當他得知保羅被快艇隊裁掉後，竟為保羅發聲，嗆爆快艇球團。

卡森斯曾在2020-21賽季效力快艇，他今天在節目上形容痛批總管法蘭克（Lawrence Frank）是自大狂，「這就是法蘭克一貫的作風，我看過太多次，甚至親身經歷過。我看著他讓好幾位老將的生涯提前終結，那些人本來能用更好的方式告別球場。」

儘管卡森斯很討厭保羅，但他仍然認為快艇的作法太離譜，「他是這時代的偉大球員，大概是這項運動最後一位偉大的擋拆型控衛。他和葛瑞芬（Blake Griffin）一起把快艇帶起來，我認為這種情況下，他值得更多尊重。」

「我還是超討厭那傢伙，但說到底，他還是值得被尊重。」卡森斯說。