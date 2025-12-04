快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

NBA／「保羅黑粉」卡森斯都看不下去 痛批快艇總管是自大狂

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇時期的卡森斯(左)、保羅(右)。 路透
快艇時期的卡森斯(左)、保羅(右)。 路透

「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）過去多次表達有多討厭「控衛之神」保羅（Chris Paul），不過當他得知保羅被快艇隊裁掉後，竟為保羅發聲，嗆爆快艇球團。

卡森斯曾在2020-21賽季效力快艇，他今天在節目上形容痛批總管法蘭克（Lawrence Frank）是自大狂，「這就是法蘭克一貫的作風，我看過太多次，甚至親身經歷過。我看著他讓好幾位老將的生涯提前終結，那些人本來能用更好的方式告別球場。」

儘管卡森斯很討厭保羅，但他仍然認為快艇的作法太離譜，「他是這時代的偉大球員，大概是這項運動最後一位偉大的擋拆型控衛。他和葛瑞芬（Blake Griffin）一起把快艇帶起來，我認為這種情況下，他值得更多尊重。」

「我還是超討厭那傢伙，但說到底，他還是值得被尊重。」卡森斯說。

快艇 Chris Paul DeMarcus Cousins

相關新聞

NBA／快艇雙星訝異保羅遭開除 哈登：我跟你們一樣困惑

快艇隊在昨天宣布開除將於季後退休的老將保羅（Chris Paul）後，引發軒然大波，不過今天他們也在主場以23分差距擊敗...

NBA／快艇簽下24歲控衛丹尼斯 美媒分析湖人有機會簽保羅

快艇隊在美國時間凌晨2點多裁掉保羅（Chris Paul）震驚全聯盟，據《The Athletic》記者穆雷（Law Murray）的消息，他們將裁掉雙向合約前鋒特爾福特（Jahmyl Telfort

NBA／尼克替補中鋒拿零分還犯滿 卻獲總教練和唐斯稱讚

尼克隊今天以119：104擊敗黃蜂隊，只打13分鐘就犯滿畢業的替補中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）獲得教練布...

NBA／「保羅黑粉」卡森斯都看不下去 痛批快艇總管是自大狂

「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）過去多次表達有多討厭「控衛之神」保羅（Chris Paul），不過當他得知保羅被快艇隊裁掉後，竟為保羅發聲，嗆爆快艇球團。 卡森斯曾在2020-

NBA／獨行俠有控衛了！狀元佛雷格攜落選秀奈哈德打出新希望

獨行俠隊在今天與熱火隊之戰靠著兩名新秀佛雷格（Cooper Flagg）、奈哈德（Ryan Nembhard）攜手攻下2...

NBA／勇士梅爾頓養傷1年終於復出 巴特勒等5人出戰成疑、柯瑞不隨隊

勇士隊後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）去年11月遭遇前十字韌帶撕裂傷勢，復健超過一年，確定將在明天與76人隊的比賽復出。「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）等5人出戰成疑，當家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。