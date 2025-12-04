快訊

NBA／獨行俠有控衛了！狀元佛雷格攜落選秀奈哈德打出新希望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
狀元郎佛雷格與落選秀奈哈德打出化學效應，讓開季跌跌撞撞的獨行俠看到新希望。 美聯社
獨行俠隊在今天與熱火隊之戰靠著兩名新秀佛雷格（Cooper Flagg）、奈哈德（Ryan Nembhard）攜手攻下22分與15分、13助攻，以10分差距擊敗熱火收下3連勝，兩名新秀的表現也讓開季跌跌撞撞的獨行俠看到新希望。

獨行俠今年開季受到傷病困擾導致輪替陣容出現震盪，不過隨著幾名傷兵逐漸歸隊，加上狀元郎佛雷格逐漸適應NBA比賽強度，獨行俠表現也漸入佳境，其中今年在選秀會落選後與獨行俠簽下雙向合約的奈哈德，則成為獨行俠的一大驚喜。

奈哈德在上周與湖人之戰首度被總教練基德（Jason Kidd）拉上先發，就繳出17分、4助攻表現，而近兩場比賽面對金塊與熱火更分別有28分、10助攻與15分、13助攻演出，與佛雷格一內一外的連線表現，成為獨行俠拉出3連勝的關鍵。

儘管一人是選秀狀元，一人則未在選秀會獲得青睞，但佛雷格也強調自己與奈哈德產生良好的化學效應，「他是那種很容易搭配的球員，他上場時總能讓每個人都變得更出色，而且他打球充滿自信，我喜歡和他一起上場，他是一名優秀的球員也是一位很棒的人。」

對於過去幾場比賽的好表現，有望為自己贏得正式合約，奈哈德也強調只要做好自己的工作，一切就會水到渠成，「關於合約我的經紀人和其他人會去處理，我只需要在場上有出色發揮，我並不擔心這些，只想要贏球、享受打球。我與佛雷格都是剛進入聯盟的新人，這是我們多年來的夢想，我們現在一起經歷這一切，還喜歡互開玩笑，這讓我享受其中。」

至於佛雷格在今天攻下22分後，目前已經累積8場比賽至少拿下20分，在18歲球員中僅次於詹姆斯的14場，而他以18歲又349天完成連續3場比賽至少20分，更創下聯盟史上最年輕紀錄。

