NBA／勇士梅爾頓養傷1年終於復出 巴特勒等5人出戰成疑、柯瑞不隨隊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士梅爾頓。 美聯社
勇士隊後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）去年11月遭遇前十字韌帶撕裂傷勢，復健超過一年，確定將在明天與76人隊的比賽復出。「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）等5人出戰成疑，當家球星柯瑞（Stephen Curry）則是確定缺席客場3連戰。

勇士即將在明天開啟客場3連戰，對手依序是76人、騎士和公牛隊，梅爾頓未出現在傷兵名單，上季他為勇士出賽6場，平均10.3分3.3籃板2.8助攻，三分命中率37.1%。

去年11月梅爾頓遭遇前十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，12月接受手術，後來被交易至籃網隊，休賽季又重新和勇士簽約。

勇士球星巴特勒昨天因膝蓋傷勢提前退場，沒有確切消息。勇士記者史萊特（Anthony Slater）指出，包含巴特勒、庫明加（Jonathan Kuminga）、霍福特（Al Horford）、波斯特（Quinten Post）和傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）都出戰成疑。

當家球星柯瑞則是確定不會打客場3連戰，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「他會留在家裡。要讓他在背靠背比賽上場本來就不太可能，我們下一場主場要等到周五（台灣時間下周六對灰狼隊），所以讓他留在家完成復健、把該做的訓練做完，這才是最合理的安排。」

