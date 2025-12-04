NBA／快艇雙星訝異保羅遭開除 哈登：我跟你們一樣困惑

快艇隊在昨天宣布開除將於季後退休的老將保羅（Chris Paul）後，引發軒然大波，不過今天他們也在主場以23分差距擊敗熱火隊終止5連敗，球隊雙星雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）賽後在談到保羅遭到開除一事時也直言，對於這樣的異動感到意外。

快艇今年休賽季大手筆補強，找來比爾（Bradley Beal）、柯林斯（John Collins）等即戰力，又補進保羅（Chris Paul）、洛培茲（Brook Lopez）等老經驗球員，原被看好將能在西區有一番作為，不過在比爾因傷賽季報銷，柯林斯又未與團隊產生良好化學效應的情況下，快艇又裁掉日前才宣布將在季候引退的保羅，引發不少討論。

在今天球隊擊敗熱火終止連敗後，球隊一哥雷納德就直言，在昨天晚間得知這個消息時覺得相當意外，「這對我來說真的太意外了，我猜他們跟保羅肯定詳談過了，然後管理層做出了這個決定，我很享受和保羅一起討論如何提升球隊的那段對話。」

至於過去就曾與保羅在火箭合作過的哈登更表示，當自己聽到消息當下也感到相當困惑和不解，「我很震驚，當我在社交媒體上得知此事時，我和你們以及所有球迷都一樣困惑，但這不只是保羅個人的事情，球隊內部也還有很多狀況要處理，這已經超出我的掌控範圍。」

哈登接著表示，球隊的問題絕對不是出在保羅一個人身上，「我們現在有很多問題需要面對，我只能專注在自己的部分，但這件事確實很突然，我認為管理階層認為，這才是對球隊最好的決定吧。」