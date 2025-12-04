快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／馬刺賞再見火鍋 2分差驚險退魔術

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯奈特(右)賞再見火鍋。 路透
柯奈特(右)賞再見火鍋。 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）持續因傷缺陣，但今天除有福克斯（De’Aaron Fox）31分領軍，柯奈特（Luke Kornet）更賞出「再見火鍋」，封掉魔術隊華格納（Franz Wagner）的追平一擊，助隊驚險以114：112帶走勝利。

福克斯全場31分有10分出現在決勝關頭，且是一人包辦馬刺最後10分，包括最後1.4秒的兩罰俱中，讓馬刺回到2分領先。

魔術最後一擊由華格納操刀，他假動作雖晃起夏帕尼（Julian Champagnie），但柯奈特飛身封掉有機會的追平球，「再見火鍋」助隊奪勝，讓馬刺隊友衝上場圍著他慶祝。

這場勝利也是溫班亞瑪缺陣9場的第7勝，除福克斯31分發揮，哈波（Dylan Harper）16分、5籃板、5助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）15分、6籃板。

魔術同樣少了禁區大將班凱羅（Paolo Bancherro），他因腹股溝拉傷缺陣10場。華格納攻下全隊最高25分，薩格斯（Jalen Suggs）24分、3抄截，但最後25秒犯滿。

馬刺 魔術

延伸閱讀

川普簽台灣保證落實法案 美將定期檢視並更新美台互動情況

美「台灣保證實施法案」生效 國民黨：有助國家利益都歡迎

川普簽字！美國「台灣保證實施法案」正式生效

NBA／康寧漢大三元球隊卻連漏3關鍵籃板 活塞不敵魔術本季首度連敗

相關新聞

NBA／哈登、雷納德攜手飆48分 快艇「開除」保羅後立刻止敗

在過去16場比賽僅拿下2勝後，快艇隊今天作客老鷹隊主場總算觸底反彈，在球隊雙星哈登（James Harden）與雷納德（...

NBA／將帥不合是保羅凌晨2點被裁主因 快艇主帥：我們是朋友

「控衛之神」保羅（Chris Paul）突然被快艇隊裁掉，震驚全聯盟。據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，保羅有話直說成為雙方分手的導火線。 報導指出，保羅與快艇之間最大

NBA／保羅曾怒噴快艇隊友後道歉 洛時：恐不會與其他隊簽約

「控衛之神」保羅（Chris Paul）被快艇隊裁掉後，外界紛紛猜測他的下一步，《洛杉磯時報》指出，保羅休息室的強勢領導風格，可能讓各隊對他不感興趣。 報導指出，保羅效力快艇期間，多次公開批評隊

NBA／字母哥喊完「賣我」就傷退 公鹿將士用命逆轉龍頭活塞

公鹿隊今天在主場迎戰東區龍頭活塞隊，賽前傳出「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）向球團喊賣我，結果字母哥只打3分鐘就傷退，公鹿全隊將士用命，以113：109完成逆轉秀。

NBA／「吹密」再啟？安戴托昆波和公鹿談自身未來但教頭否認

公鹿隊今天將強碰目前東區龍頭活塞隊，賽前卻傳出公鹿當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounm...

NBA／扭傷無礙狂轟52分 金塊穆雷飆10記三分彈射倒溜馬

金塊隊明星後衛穆雷（Jamal Murray）今天上演飆分秀，面對溜馬隊狂轟生涯次高的52分，其中三分球11投10中、命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。