NBA／佛雷格連三場突破20分 送關鍵阻攻助獨行俠滅火3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
狀元郎佛雷格又有高效率表現，以13投9中拿下22分。 路透

過去兩戰靠著「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）的好表現收下2連勝的獨行俠隊，今天他依舊維持高效率表現以13投9中拿下22分，還在比賽最後階段有精彩封阻，有攻有守的表現也幫助獨行俠以118：108擊敗熱火隊，收下3連勝。

獨行俠今年開季在受到傷兵影響下，新陣容的磨合不如預期，加上選秀狀元佛雷格又面臨場上角色定位的適應問題，讓獨行俠開季打得是跌跌撞撞，不過隨著戴維斯（Anthony Davis）等人的陸續回歸，佛雷格也更能適應NBA的強度與回到熟悉的前鋒位置，團隊逐漸步入軌道。

在過去兩場比賽分別攻下35分與24分，並幫助獨行俠拉出2連勝後，佛雷格在今天出戰熱火之戰賽前受訪時他就表示，球隊確實慢慢變成一個真正的團隊，大家也都陸續找到屬於自己的定位，讓角色分工正逐漸明朗化。

不過今天對上熱火，獨行俠卻是嚇出一身冷汗，包括戴維斯（Anthony Davis）、葛佛（Daniel Gafford）都一度出現受傷退場的狀況，其中葛佛在第三節扭傷腳後更是直接回到休息室未再登場，而戴維斯則同樣在第三節手指挫傷，但在短暫治療後又回到場上。

儘管球隊再度出現傷病問題，但獨行俠今天不僅佛雷格維持穩定供輸，其他球員也適時挺身而出，第二節獨行俠單節就投6記三分球，其中奈哈德（Ryan Nembhard）一人就貢獻3顆，加上替補上陣的湯普森今天全場也有5顆三分球進帳，助獨行俠在第二節反超比數後，接下來就一路領先。

而熱火雖然在第四節最後3分鐘由阿德巴約（Bam Adebayo）領軍追到僅剩4分差距，但關鍵時刻先是戴維斯跳投得分，佛雷格更是連得4分，還成功封阻了維金斯（Andrew Wiggins）的出手，幫助獨行俠奠定勝基，最終以10分差距收下3連勝。

獨行俠今天以佛雷格攻下22分、6籃板最佳，個人已連續3場得分突破20分，戴維斯則有17分、17籃板演出，湯普森則是投進5記三分球拿下17分；至於熱火則以近期表現搶眼的韋爾（Kel'el Ware）替補上陣拿下22分、10籃板最佳，阿德巴約21分、赫洛（Tyler Herro）20分。

