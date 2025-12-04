NBA／字母哥喊完「賣我」就傷退 公鹿將士用命逆轉龍頭活塞

公鹿隊今天在主場迎戰東區龍頭活塞隊，賽前傳出「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）向球團喊賣我，結果字母哥只打3分鐘就傷退，公鹿全隊將士用命，以113：109完成逆轉秀。

首節字母哥在無碰撞情況下受傷，球團回報傷勢為右小腿拉傷。活塞首節最多領先18分，但三節打完只剩7分領先。

Status alert: Giannis Antetokounmpo (leg) headed to locker room Wednesday.



He appeared to suffer a non-contact injury.pic.twitter.com/RIb8hGma50 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) December 4, 2025

末節6分55秒，公鹿射手格林（AJ Green）連飆2記三分球完成反超。接下來雙方一路拉鋸，最後2分鐘活塞進攻斷電，公鹿打出10：0攻勢逆轉，終場就以4分之差收下勝利。

格林三分球11中5，全場拿下19分有11分出現在末節。小波特（Kevin Porter Jr.）得到26分7助攻2抄截，羅林斯（Ryan Rollins）也有22分8助攻2抄截，替補中鋒西姆斯（Jericho Sims）繳出15分14籃板的雙十成績單。

活塞方面，哈里斯（Tobias Harris）進帳20分已是全隊最高，當家球星康寧漢（Cade Cunningham）關鍵時刻投出肉包三分，全場15投5中，只得到17分。