拿清潔隊員缺去賣官沒在怕 法律只會懲罰好人？

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

NBA／哈登、雷納德攜手飆48分 快艇「開除」保羅後立刻止敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
快艇本場比賽以哈登攻下27分、送出9助攻表現最佳。 美聯社
快艇本場比賽以哈登攻下27分、送出9助攻表現最佳。 美聯社

在過去16場比賽僅拿下2勝後，快艇隊今天作客老鷹隊主場總算觸底反彈，在球隊雙星哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard）攜手攻下48分領軍下，最終以115：92擊敗老鷹，終止近期5連敗。

快艇本賽季飽受傷病所苦，儘管近期球隊一哥雷納德歸隊，但在陣容始終無法有效磨合的情況下，快艇仍是面臨勝少敗多的狀況，甚至昨天晚間宣布裁掉本季季後將要引退的「前船長」保羅（Chris Paul），引發各界抨擊。

在球隊問題層出不窮的情況下，今天快艇作客老鷹主場也總算打出該有的競爭力，上半場包括哈登、祖巴茲（Ivica Zubac）以及對上老東家的柯林斯（John Collins）都有雙位數得分表現，雷納德也有8分進帳，幫助快艇在上半場打完就已經取得14分領先。

下半場快艇除了持續多點開花的攻勢，也在防守端繼續限制對手，在第四節初一度將領先擴大到25分，最終快艇也在僅失賽季新低的92分情況下，以23分差距擊敗老鷹，終止5連敗。

雷納德今天有21分進帳。 美聯社
雷納德今天有21分進帳。 美聯社

快艇本場比賽以哈登攻下27分、送出9助攻表現最佳，至於雷納德則有21分進帳，祖巴茲14分、17籃板，柯林斯面對老東家則有15分、9籃板演出；至於老鷹在兩大得分手楊恩（Trae Young）、強森（Jalen Johnson）皆缺陣的情況下，今天以亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）攻下21分最佳。

