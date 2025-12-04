NBA／勇士「嘴綠」難得安靜一整場原因曝光 替長子完成心願
勇士隊昨天在主場以112：124輸給雷霆隊，「嘴綠」格林（Draymond Green）比平常安靜許多，原因是長子到場看球。
形象凶狠的格林昨天在場上難得出現溫馨畫面，與長子同框。格林受訪時提到兒子在場邊觀賽會讓他安分，「我在板凳上本來想說什麼時，會把嘴閉上。我會約束自己，因為我知道他在看。」
DJ making sure his dad got his towel during the timeout 🥹👏 pic.twitter.com/vL0lqNPWsg— 95.7 The Game (@957thegame) December 3, 2025
格林還透露自己幫長子完成一項心願，「他賽後走過來跟我說『可以介紹我認識霍姆格倫（Chet Holmgren）嗎？』所以我就帶他去找霍姆格倫，霍姆格倫人也很好。我真的很感激這件事，能讓他得到這種用錢也買不到的體驗，我永遠都心存感激。」
格林與妻子即將迎來第5胎，卻要踏上客場之旅，格林直呼，「說真的這超級糟。但這是我的工作，我也熱愛我的工作。」
格林也稱讚自己的妻子，「她很堅強，我會盡我所能，如果需要就趕回來。因為我們最近的賽程，真的很不容易。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言