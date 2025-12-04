NBA／勇士「嘴綠」難得安靜一整場原因曝光 替長子完成心願

勇士隊昨天在主場以112：124輸給雷霆隊，「嘴綠」格林（Draymond Green）比平常安靜許多，原因是長子到場看球。

形象凶狠的格林昨天在場上難得出現溫馨畫面，與長子同框。格林受訪時提到兒子在場邊觀賽會讓他安分，「我在板凳上本來想說什麼時，會把嘴閉上。我會約束自己，因為我知道他在看。」

DJ making sure his dad got his towel during the timeout 🥹👏 pic.twitter.com/vL0lqNPWsg — 95.7 The Game (@957thegame) December 3, 2025

格林還透露自己幫長子完成一項心願，「他賽後走過來跟我說『可以介紹我認識霍姆格倫（Chet Holmgren）嗎？』所以我就帶他去找霍姆格倫，霍姆格倫人也很好。我真的很感激這件事，能讓他得到這種用錢也買不到的體驗，我永遠都心存感激。」

格林與妻子即將迎來第5胎，卻要踏上客場之旅，格林直呼，「說真的這超級糟。但這是我的工作，我也熱愛我的工作。」

格林也稱讚自己的妻子，「她很堅強，我會盡我所能，如果需要就趕回來。因為我們最近的賽程，真的很不容易。」