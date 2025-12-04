快訊

NBA／保羅曾怒噴快艇隊友後道歉 洛時：恐不會與其他隊簽約

聯合新聞網／ 綜合報導
「控衛之神」保羅。 美聯社
「控衛之神」保羅Chris Paul）被快艇隊裁掉後，外界紛紛猜測他的下一步，《洛杉磯時報》指出，保羅休息室的強勢領導風格，可能讓各隊對他不感興趣。

報導指出，保羅效力快艇期間，多次公開批評隊友、教練團，甚至是總管法蘭克（Lawrence Frank）。保羅事後曾道歉，但大家都受夠了。

聯盟消息人士認為，保羅可能不會再與任何球隊簽約，原因是他在休息室內強勢的領導風格，對許多球隊來說不易管理，加上他的年紀（40歲），也是各隊卻步的因素。

《ESPN》報導同樣提到，保羅的領導風格與總教練泰隆魯（Tyronn Lue）及快艇產生衝突。保羅一向有話直說，會要求管理層、教練和球員為自己的表現負責。這種作風已經變成一種干擾。

快艇總管法蘭克也力挺總教練泰隆魯，「泰隆魯是NBA最好的教練之一。當我們5勝16敗時，責任是大家要一起承擔的。我們對泰隆魯有非常大的信任，他過去多年已經證明自己的實力，我真的認為他是這聯盟裡最頂尖的教練之一。」

NBA／保羅曾怒噴快艇隊友後道歉 洛時：恐不會與其他隊簽約

