NBA／將帥不合是保羅凌晨2點被裁主因 快艇主帥：我們是朋友

「控衛之神」保羅（Chris Paul）突然被快艇隊裁掉，震驚全聯盟。據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，保羅有話直說成為雙方分手的導火線。

報導指出，保羅與快艇之間最大的矛盾是他的領導風格與球隊產生嚴重衝突。保羅向來有話直說，會要求管理層、教練與球員為自己的表現負責，快艇內部認為已經造成干擾、破壞團隊運作。

更具體的情況是，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）好幾周完全不跟保羅說話。兩人的關係緊繃到完全失去溝通，成為快艇與保羅分道揚鑣的主因。

知名記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，保羅（Chris Paul）曾主動要求與泰隆魯會面，想針對「他在隊內造成負面影響」指控進行溝通，但泰隆魯拒絕與他會面。

最終快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）親自飛到亞特蘭大，當面告知保羅快艇與他分道揚鑣的消息，當地時間為凌晨2點。消息人士透露，保羅原本希望職業生涯最後一季能在快艇度過。

快艇本季5勝16敗西區倒數第2，泰隆魯今天賽前被問到保羅的離開是否對球隊有幫助，泰隆魯回應：「我不覺得這件事真的有幫助到我們球隊，我也不認為5勝16敗是因為保羅打不好。我只是覺得他想要的東西，跟我們的方向不太合。」

泰隆魯也強調這是球團做出的決定，「我希望看到保羅以這種方式離開嗎？不。我非常尊重他，多年以來我們是朋友，你不會想看到一名偉大的球員用這種方式收場，但我很確定他會找到下家，因為他是偉大的球員。我不希望事情以這種方式結束。」