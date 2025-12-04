快訊

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

高雄某家長副會長吸上流圈20億落跑 前夫慘背債打零工度日

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／將帥不合是保羅凌晨2點被裁主因 快艇主帥：我們是朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
「控衛之神」保羅被快艇裁掉，傳出原因是與總教練關係破裂。 美聯社
「控衛之神」保羅被快艇裁掉，傳出原因是與總教練關係破裂。 美聯社

「控衛之神」保羅（Chris Paul）突然被快艇隊裁掉，震驚全聯盟。據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，保羅有話直說成為雙方分手的導火線。

報導指出，保羅與快艇之間最大的矛盾是他的領導風格與球隊產生嚴重衝突。保羅向來有話直說，會要求管理層、教練與球員為自己的表現負責，快艇內部認為已經造成干擾、破壞團隊運作。

更具體的情況是，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）好幾周完全不跟保羅說話。兩人的關係緊繃到完全失去溝通，成為快艇與保羅分道揚鑣的主因。

知名記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，保羅（Chris Paul）曾主動要求與泰隆魯會面，想針對「他在隊內造成負面影響」指控進行溝通，但泰隆魯拒絕與他會面。

最終快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）親自飛到亞特蘭大，當面告知保羅快艇與他分道揚鑣的消息，當地時間為凌晨2點。消息人士透露，保羅原本希望職業生涯最後一季能在快艇度過。

快艇本季5勝16敗西區倒數第2，泰隆魯今天賽前被問到保羅的離開是否對球隊有幫助，泰隆魯回應：「我不覺得這件事真的有幫助到我們球隊，我也不認為5勝16敗是因為保羅打不好。我只是覺得他想要的東西，跟我們的方向不太合。」

泰隆魯也強調這是球團做出的決定，「我希望看到保羅以這種方式離開嗎？不。我非常尊重他，多年以來我們是朋友，你不會想看到一名偉大的球員用這種方式收場，但我很確定他會找到下家，因為他是偉大的球員。我不希望事情以這種方式結束。」

快艇 Chris Paul

相關新聞

NBA／「吹密」再啟？安戴托昆波和公鹿談自身未來但教頭否認

公鹿隊今天將強碰目前東區龍頭活塞隊，賽前卻傳出公鹿當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounm...

NBA／將帥不合是保羅凌晨2點被裁主因 快艇主帥：我們是朋友

「控衛之神」保羅（Chris Paul）突然被快艇隊裁掉，震驚全聯盟。據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，保羅有話直說成為雙方分手的導火線。 報導指出，保羅與快艇之間最大

NBA／保羅曾怒噴快艇隊友後道歉 洛時：恐不會與其他隊簽約

「控衛之神」保羅（Chris Paul）被快艇隊裁掉後，外界紛紛猜測他的下一步，《洛杉磯時報》指出，保羅休息室的強勢領導風格，可能讓各隊對他不感興趣。 報導指出，保羅效力快艇期間，多次公開批評隊

NBA／扭傷無礙狂轟52分 金塊穆雷飆10記三分彈射倒溜馬

金塊隊明星後衛穆雷（Jamal Murray）今天上演飆分秀，面對溜馬隊狂轟生涯次高的52分，其中三分球11投10中、命...

NBA／戰湖人成傷兵 太陽布克至少休一周再評估

太陽隊當家球星布克（Devin Booker）前天出戰湖人隊時拉傷右側腹股溝，球隊今天宣布，布克將先休息一周，下周再評估...

NBA／曾與布萊恩和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。