NBA／戰湖人成傷兵 太陽布克至少休一周再評估

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
太陽隊當家球星布克。 路透
太陽隊當家球星布克（Devin Booker）前天出戰湖人隊時拉傷右側腹股溝，球隊今天宣布，布克將先休息一周，下周再評估身體狀況。

布克上季和杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）組成太陽「3巨頭」，但球隊連季後賽都沒打進。本季「3巨頭」只剩布克續留太陽，不過他開季前22場比賽全勤，場均25.0分和6.7助攻都是全隊最高，率太陽打出13勝9敗戰績，暫居西區第7。

前天出戰湖人，太陽雖打下勝利，但布克只打10分鐘就拉傷退場，不過已經有11分、3助攻和2籃板表現，最終太陽以125：108終止湖人近期7連勝。

太陽教頭奧特（Jordan Ott）該場賽後被問到布克傷勢時表示，應該是進攻湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）時造成。當時布克摔倒，當下並沒立刻感覺身體有狀況，幾次來回後才感覺不適，「你可以明顯在那個時間點看到他試著伸展，我們大概知道這種傷會傷到哪裡。」

太陽接續將進行客場3連戰，面對火箭隊、灰狼隊和衛冕軍雷霆隊的比賽，布克都確定缺席。

