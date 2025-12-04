快訊

NBA／「吹密」再啟？安戴托昆波和公鹿談自身未來但教頭否認

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波。 美聯社
公鹿隊今天將強碰目前東區龍頭活塞隊，賽前卻傳出公鹿當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和他的經紀人薩拉齊斯（Alex Saratsis），正和公鹿討論最適合安戴托昆波的下一步，預計接續幾周就會有結果。

這不是安戴托昆波第一次有被交易的聲音，公鹿和尼克隊休賽季期間曾討論過關於交易「希臘怪物」的可能，另有消息人士表示，安戴托昆波會視球隊開季前25場的表現，以及是否在東區有奪冠競爭力，來決定自己的長期未來。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）今天受訪強調，並沒開啟類似對話，且安戴托昆波「熱愛密爾瓦基和公鹿」，否認當家球星有意求去傳言。

「安戴托昆波從沒要求被交易，從來沒有，我說得夠清楚了。」瑞佛斯表示，球隊仍試著贏下比賽，但近況不佳，才讓交易傳言再起，「這和今年夏天的狀況一樣，沒什麼差別。」

公鹿開季前22場戰績是9勝13敗，最近9場比賽更輸掉8場，目前東區僅排第11位。不少消息都指出，安戴托昆波對球隊連吞敗場感到失望，對球團、教練團和其他隊友也有怨懟。有了解內情的消息來源指出，除非公鹿的狀況有戲劇性改變，否則安戴托昆波的離去結果幾乎已成定局。

本周將過31歲生日的安戴托昆波，本季場均有30.6分、10.7籃板和6.4助攻表現，他明年10月1日有資格簽下4年2.75億美元的頂薪合約，如果被交易，他在交易後6個月內仍可以和其他隊伍簽訂相同合約。

