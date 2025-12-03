NBA／小柯瑞首秀高效拿14分 勇士袋棍球巨星讚：像他哥一樣

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣中，他的弟弟小柯瑞（Seth Curry）迎來身披勇士戰袍首戰，馬上繳出「7中6、14分」的好表現，獲得勇士主帥柯爾（Steve Kerr）和隊友們盛讚。

小柯瑞替補出陣18分鐘，7投6中，其中三分球3中2，貢獻14分2助攻2籃板1抄截，勇士末節一度反超，最終仍以112：124遺憾輸給雷霆隊。

賽後小柯瑞接受訪問，談到重返球場的感受，「很正常很自然。我是有點緊張，上場前也不確定自己會有什麼反應。大概已經7、8個月沒打比賽，但在場上跑幾趟後，就回到正常籃球而已，沒什麼特別的。」

柯爾則是盛讚小柯瑞的表現，「他來自籃球史上最偉大的射手世家，是一名真正的職業球員，打了很久，在很多隊贏過很多比賽，一直保持好狀態，知道怎麼打球，總是出現在正確的位置、正確的時間，不會亂失誤，是好的傳球手，而且會在防守端拼命，能擁有他真是太好了。」

勇士「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）補充說，「這是流在他血液裡的，他一直都是射手，在場上任何地方都有綠燈能出手，就像他哥一樣，我們完全相信他投的球都會進。」