快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／小柯瑞首秀高效拿14分 勇士袋棍球巨星讚：像他哥一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
小柯瑞。 美聯社
小柯瑞。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣中，他的弟弟小柯瑞（Seth Curry）迎來身披勇士戰袍首戰，馬上繳出「7中6、14分」的好表現，獲得勇士主帥柯爾（Steve Kerr）和隊友們盛讚。

小柯瑞替補出陣18分鐘，7投6中，其中三分球3中2，貢獻14分2助攻2籃板1抄截，勇士末節一度反超，最終仍以112：124遺憾輸給雷霆隊。

賽後小柯瑞接受訪問，談到重返球場的感受，「很正常很自然。我是有點緊張，上場前也不確定自己會有什麼反應。大概已經7、8個月沒打比賽，但在場上跑幾趟後，就回到正常籃球而已，沒什麼特別的。」

柯爾則是盛讚小柯瑞的表現，「他來自籃球史上最偉大的射手世家，是一名真正的職業球員，打了很久，在很多隊贏過很多比賽，一直保持好狀態，知道怎麼打球，總是出現在正確的位置、正確的時間，不會亂失誤，是好的傳球手，而且會在防守端拼命，能擁有他真是太好了。」

勇士「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）補充說，「這是流在他血液裡的，他一直都是射手，在場上任何地方都有綠燈能出手，就像他哥一樣，我們完全相信他投的球都會進。」

Seth Curry 勇士

相關新聞

NBA／震撼彈！ 快艇裁掉「控衛之神」保羅、總管說明原因

快艇隊今年以5勝16敗位居西區倒數第2，如今更傳出震撼消息，知名記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，快艇即將裁掉生涯最後一舞的「控衛之神」保羅（Chris Paul）。 海恩斯發文爆料，

NBA／雷霆浪費22分領先 SGA轟38分驚險退勇士奪13連勝

衛冕軍雷霆隊今天面對當家球星柯瑞（Stephen Curry）缺陣的勇士隊，最多領先達22分，第四節卻一度陷入3分落後，...

NBA／小柯瑞首秀高效拿14分 勇士袋棍球巨星讚：像他哥一樣

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣中，他的弟弟小柯瑞（Seth Curry）迎來身披勇士戰袍首戰，馬上繳出「7中6、14分」的好表現，獲得勇士主帥柯爾（Steve Kerr）和隊

NBA／怒轟雷納德是史上最糟FA簽約 ESPN球評：讓快艇倒退10年

快艇隊最近迎回雷納德（Kawhi Leonard）復出，反而苦吞一波5連敗，目前5勝16敗位居西部倒數第2。ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）直言，雷納德是史上最糟糕的自由球員簽約

NBA／莫蘭特場邊態度佳 灰熊戰績反彈可能不賣了！

灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）近期陷入交易傳聞，他與灰熊的未來將何去何從引發討論，不過近期灰熊戰績止跌回升，加上莫蘭特在場邊領導力頗受好評，使得他的交易討論更加撲朔迷離。 莫蘭特季初表現

NBA／以Kobe和史考特為例指導佛雷格 獨行俠湯普森：我像聰明老將

現年35歲的湯普森（Klay Thompson）因傷勢和年紀增長，身手大不如前。不過近期他心態轉變，自認是狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）的導師，就像當年湖人隊史考特（Byron Scott）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。