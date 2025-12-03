NBA／震撼彈！ 快艇裁掉「控衛之神」保羅、總管說明原因

快艇隊今年以5勝16敗位居西區倒數第2，如今更傳出震撼消息，知名記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，快艇即將裁掉生涯最後一舞的「控衛之神」保羅（Chris Paul）。

海恩斯發文爆料，快艇將未來名人堂控衛保羅送回家，並準備解約。

《ESPN》記者揚米蘇克（Ohm Youngmisuk）發布快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）的聲明，「我們將與保羅分道揚鑣，他將不再隨隊。我們會與他合作，協助他職業生涯的下一步。保羅是快艇傳奇人物，擁有歷史性的職業生涯。我想把一件事說清楚，沒有人將我們表現不佳怪罪於保羅。我為我們目前的戰績承擔責任。我們之所以陷入困境有許多原因，感謝保羅為這支球隊帶來的影響。」

保羅休賽季以底薪加入快艇，表現竟斷崖式下滑，日前更宣布本季是生涯最後一舞。保羅今年未傳出傷勢，但一度被冰在板凳上，總共出賽15場，平均只打14.2分鐘，拿下2.6分3.3助攻，投籃命中率30.6%，表現可說是相當悽慘。

保羅生涯12度入選明星賽、11次年度最佳陣容、9次年度防守陣容、5屆助攻王、6屆抄截王，生涯成就無數，唯獨欠缺一座總冠軍。接下來保羅會原地退休或是加盟其他球隊，值得球迷關注。