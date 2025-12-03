快訊

NBA／怒轟雷納德是史上最糟FA簽約 ESPN球評：讓快艇倒退10年

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德。 美聯社
雷納德。 美聯社

快艇隊最近迎回雷納德（Kawhi Leonard）復出，反而苦吞一波5連敗，目前5勝16敗位居西部倒數第2。ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）直言，雷納德是史上最糟糕的自由球員簽約。

雷納德2019年率領暴龍隊奪冠後，暴龍、快艇和湖人隊成為他在自由市場的3個選擇，最終他決定加入快艇，接下來快艇再用聯手亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和大量選秀權換來喬治（Paul George），組成令球迷期待的雙星組合。

沒想到快艇至今還沒拿過冠軍，狀態也陷入泥沼，柏金斯就在節目上痛批，「雷納德是 NBA史上最糟糕的自由球員簽約之一。他讓快艇倒退10到15年，我真的不知道他們接下來該怎麼辦。」

柏金斯接著補充說：「他加入快艇後492場只打277場，已經拿走超過3億美元，原本應該能和湖人平起平坐。」

儘管快艇休賽季組成帳面上的豪華陣容，但實際打起來才發現，許多球員已經老化且缺乏活力。

哈登本季出賽20場，平均26.9分8.4助攻5.7籃板，仍夠水準。雷納德出賽11場，平均也有26.4分5.5籃板，但他復出後，快艇接連不敵騎士、湖人、灰熊、獨行俠和熱火隊。

快艇 Kawhi Leonard

相關新聞

NBA／震撼彈！ 快艇裁掉「控衛之神」保羅、總管說明原因

快艇隊今年以5勝16敗位居西區倒數第2，如今更傳出震撼消息，知名記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，快艇即將裁掉生涯最後一舞的「控衛之神」保羅（Chris Paul）。 海恩斯發文爆料，

NBA／雷霆浪費22分領先 SGA轟38分驚險退勇士奪13連勝

衛冕軍雷霆隊今天面對當家球星柯瑞（Stephen Curry）缺陣的勇士隊，最多領先達22分，第四節卻一度陷入3分落後，...

NBA／莫蘭特場邊態度佳 灰熊戰績反彈可能不賣了！

灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）近期陷入交易傳聞，他與灰熊的未來將何去何從引發討論，不過近期灰熊戰績止跌回升，加上莫蘭特在場邊領導力頗受好評，使得他的交易討論更加撲朔迷離。 莫蘭特季初表現

NBA／以Kobe和史考特為例指導佛雷格 獨行俠湯普森：我像聰明老將

現年35歲的湯普森（Klay Thompson）因傷勢和年紀增長，身手大不如前。不過近期他心態轉變，自認是狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）的導師，就像當年湖人隊史考特（Byron Scott）

NBA／球迷問是否願意底薪加入76人？ 西蒙斯：免費都可以

現年29歲的西蒙斯（Ben Simmons）休賽季至今乏人問津，有球迷詢問他是否願意重返老東家76人隊，西蒙斯表示免費都可以。 西蒙斯上賽季轉戰快艇隊，季後卻沒人要。有球迷在IG貼文留言區詢問：

