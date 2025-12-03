NBA／怒轟雷納德是史上最糟FA簽約 ESPN球評：讓快艇倒退10年

快艇隊最近迎回雷納德（Kawhi Leonard）復出，反而苦吞一波5連敗，目前5勝16敗位居西部倒數第2。ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）直言，雷納德是史上最糟糕的自由球員簽約。

雷納德2019年率領暴龍隊奪冠後，暴龍、快艇和湖人隊成為他在自由市場的3個選擇，最終他決定加入快艇，接下來快艇再用聯手亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和大量選秀權換來喬治（Paul George），組成令球迷期待的雙星組合。

沒想到快艇至今還沒拿過冠軍，狀態也陷入泥沼，柏金斯就在節目上痛批，「雷納德是 NBA史上最糟糕的自由球員簽約之一。他讓快艇倒退10到15年，我真的不知道他們接下來該怎麼辦。」

柏金斯接著補充說：「他加入快艇後492場只打277場，已經拿走超過3億美元，原本應該能和湖人平起平坐。」

儘管快艇休賽季組成帳面上的豪華陣容，但實際打起來才發現，許多球員已經老化且缺乏活力。

哈登本季出賽20場，平均26.9分8.4助攻5.7籃板，仍夠水準。雷納德出賽11場，平均也有26.4分5.5籃板，但他復出後，快艇接連不敵騎士、湖人、灰熊、獨行俠和熱火隊。