NBA／雷霆浪費22分領先 SGA轟38分驚險退勇士奪13連勝

衛冕軍雷霆隊今天面對當家球星柯瑞（Stephen Curry）缺陣的勇士隊，最多領先達22分，第四節卻一度陷入3分落後，靠上季包辦雙MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）關鍵時刻發揮，才驚險以124：112踢館成功，連勝場次延續到13場。

雷霆首節取得32：26領先，第二節勇士又只有18分進帳，讓雷霆擴大優勢到63：44，第三節亞歷山大進球更讓差距達到69：47。大幅落後的勇士在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、小裴頓（Gary Payton II）和格林（Draymond Green）取分下縮小差距，史班瑟（Pat Spencer）第三節末的外線破網更將比分追到79：81。

三節打完雷霆領先只剩91：88，第四節勇士在小柯瑞（Seth Curry）和小裴頓外線接連破網下更以98：97反超。

22分領先全花光的雷霆，靠霍姆葛倫（Chet Holmgren）和亞歷山大穩住戰局，亞歷山大最後3分34秒飆進關鍵三分彈讓雷霆回到114：107領先，加上勇士最後3分鐘只有格林再有進球記錄，沒能在主場演出驚天逆轉。

亞歷山大攻下全場最多38分，威廉斯（Jalen Williams）22分、6助攻，霍姆葛倫21分、8籃板；勇士除柯瑞因傷缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因左膝痠痛只打上半場，史班瑟和波傑姆斯基的17分已是勇士最高。

SHAI LEADS THE WAY IN OKC'S 13th STRAIGHT!



⚡️ 38 PTS

⚡️ 4 AST

⚡️ 5 3PM



The Thunder are 21-1 with their second-longest win streak in the franchise's OKC era ⛈️ pic.twitter.com/aRQ0Xcre72 — NBA (@NBA) 2025年12月3日